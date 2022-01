Január 15.

SZÉKESFEHÉRVÁR Szerencsepatkó és -malac készül a kézművesműhelyben, újévi dalok szólalnak meg a gyermekjátszóban, a felnőttek vajdaszentiványi táncokat tanulhatnak. A Malom utcai Táncházban 15-én 5-kor kezdődik a táncház.

Martonvásár, 10–13 óra: Farsangi játszóház a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban. Ugrálóvár és gyerekkuckó, arcfestés, kézműves foglalkozás. A jelmezben érkezőket meglepetés várja!

VI. Nagy Fehérvári Bormustra

SZÉKESFEHÉRVÁRI Január 15-én, szombaton 17 órakor kezdődik a VI. Nagy Fehérvári Bormustra. A sétáló kóstolón kívül mesterkurzusokkal is készülnek a szervezők. Ilyen lesz többek között „A magyar szőlőfajták múltja, jelene és jövője”, illetve „A természetes borok térhódítása” című előadás. A kurzusok moderátora Szabó Edit borszakíró, a Borsmenta on-line folyóirat főszerkesztője lesz. Helyszín: Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

Disznóvágás

ETYEK Január 15-én, szombaton 8 órakor kezdődik a hagyományos disznóvágás, disznótorral egybekötve. A látogatóközpontnál reggelire hagymás sült vérrel és pogácsával, délután 3 óráig ebédidőben pedig frissensült pecsenyékkel, töltött káposztával és pájslival töltekezhetnek a vendégek. Este 7 és 10 óra között a májas és véres hurka kerül előtérbe sült kolbász, dinsztelt káposzta és zene mellett.

Január 16.

Enying, 10 óra: Doni megemlékezés a II. magyar hadsereg értelmetlen pusztulásáról a szentmise keretében a Nepomuki Szent János katolikus templomban. 11.30 óra: Megemlékezés a Hősök kertjében, a katolikus temetőben, beszédet mond Viplak Tibor polgármester és Iván Géza református lelkipásztor.

Székesfehérvár, 11 óra: Ellopták az aranyszőrűt – a Szabad Színház interaktív, élőzenés bábelőadása az Igézőben.

Ökumenikus imahét

SZÉKESFEHÉRVÁR Január 16-a és 23-a között tartják a 2022. évi ökumenikus imahetet Székesfehérváron. Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete. A több mint 100 éves hagyománnyal rendelkező hét anyagát a Közel-keleti Egyházak Tanácsa állította össze, mottója: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2). "Legyen ez az imahét a krisztushívők egységének erősítője, Jézus Krisztusba vetett hitünk kifejezője és hatékony tanúságtétel a világ előtt.” Minden nap 18.00 órakor kezdődnek a közös imádságok az alábbiak szerint:

Január 16. vasárnap - Széchenyi úti református templom: Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspöke

Január 17. hétfő - Baptista imaház: Bencze András, evangélikus lelkész, püspök helyettes

Január 18. kedd - Baptista imaház: Tóth Tamás, katolikus plébános

Január 19. szerda - Budai úti református templom: Szemerei János, a Nyugat Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke

Január 20. csütörtök - Evangélikus templom: Kovács Dániel, baptista lelkipásztor

Január 21. péntek - Evangélikus templom: Berze János, református lelkész

Január 22. szombat - Jézus Szíve templom: Sinka Csaba, baptista lelkipásztor

Január 23. vasárnap - Prohászka templom: Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

Január 17.

Közéleti és Kulturális Szalon

SZÉKESFEHÉRVÁR A Lánczos- Szekfű Ösztöndíjnak köszönhetően a Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület immár a 6. évadát indítja a Közéleti és Kulturális Szalon programjainak. Január 17-én, hétfőn, 18-kor Vakler Lajos: Fehérvári beszélgetések 4. c könyvbemutatójára kerül sor, a beszélgetőtárs Bobory Zoltán lesz, a Krisztus Király Plébánia Közösségi Házában (8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 28.).

Székesfehérvár, 19 óra: Földöntúli történetek – az Alba Regia Szimfonikus Zenekar hangversenye a Vörösmarty Színházban. Műsor: J. Haydn: 43. Esz-dúr, Merkúr szimfónia. Rautavaara: A horizont felé (2. csellóverseny), Mozart: C-dúr, 41. Jupiter szimfónia. Közreműködik: Rohmann Ditta (cselló), vezényel: Hamar Zsolt.

Január 18.

Zenei nevelés

SZÉKESFEHÉRVÁR Minden kedden 9.30-tól várják a kisgyermekes családokat Székesfehérváron a Gárdonyi Géza Művelődési Házban (Sóstói ltp. 1.) rendezett Ringató foglalkozásokon. A Ringató foglalkozásokra már néhány hónapos kisbabákkal lehet érkezni, a felső korhatár pedig az óvodáskor kezdete. A foglalkozásokat Rozványi Bea tartja. Jelentkezni a [email protected], illetve a +36-30-470-4334-es telefonszámon lehet.

Január 19.

Új év, új kapcsolatok: januárban is Csajos est

SZÉKESFEHÉRVÁR A fogadalmak, a nagy újrakezdés, a „mostantól minden másképp lesz” ideje az évkezdet – a Barátság mozi január 19-i Csajos estjének témája is ehhez kapcsolódik. Új év, új kapcsolatok – de hogyan lesznek azok jók – jobbak, mint az eddigiek? Az est vendégei Koller Krisztián kineziológus, önismereti mentor előadásából kaphatnak segítséget, tanácsokat. A 18 órakor kezdődő előadás után a West Side Story című amerikai filmet tekinthetik meg a résztvevők.

Zsivajgó természet

SZÉKESFEHÉRVÁR A Zsivajgó természet című verses, zenés esttel tiszteleg a Magyar Kultúra Napja előtt a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. A január 19-én 18 órakor kezdődő eseményen Kosztolányi Dezső műveiből válogat a két előadó (Sudár Annamária előadóművész, versmondó és Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros, verséneklő). Az estre támogatójegyek válthatók.

Január 20.

Szent Sebestyén napja

SZÉKESFEHÉRVÁR Székesfehérvár egyik legrégebbi ünnepe Szent Sebestyén napja: idén január 20-án, csütörtökön is szentmisével, közösségi programmal, hagyományos ételekkel emlékeznek a városlakók a 283 évvel ezelőtti, halálos pestisjárvány idején tett fogadalomra. Majd három évszázaddal ezelőtt, 1739-ben a felsővárosiak böjtöt tartottak és körmeneteken kérték Szent Sebestyén közbenjárásával Istent, hogy szabadítsa meg őket a halálos pestisjárványtól. Az imáik meghallgatásra találtak, a város szerencsésen megmenekült, lakói hálából örök időkre szóló fogadalmat tettek, amelyet ünnepélyesen okiratba foglaltak és a belső tanács jegyzőkönyvében is megörökítettek – ennek a fogadalomnak emlékére tartanak minden esztendőben január 20-án szentmisét, közösségi programot a Felsővárosban. A templomban 10 órai kezdettel Spányi Antal a város papságával tartott szentmisében emlékezik meg az elődök fogadalmáról. A mise után közösségi programmal folytatódik az esemény, amelynek résztvevőit forró teával és a Szent Sebestyén napján hagyományos fánkkal vendégelik meg a templom előtti téren. A szentmisén az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.

MuseumQuiz

SZÉKESFEHÉRVÁR Csütörtökön 19:30-tól a Museum Caféban (Megyeház utca 17.) kvízjáték 3–5 fős csapatokkal. Regisztrálni a [email protected] email címen, illetve akár ott a helyszínen is, a szabad helyek függvényében.A részvétel védettségi igazolványhoz és maszk viseléséhez kötött.

Január 21.

Pesovár Ferenc Fejér Megyei Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny

SZÉKESFEHÉRVÁR Az idei verseny egy székesfehérvári területi válogatóval kezdődik, melynek a Malom utcai Táncház ad otthont január 21-én, pénteken 14 órától. Az eseményen 30 produkció, mintegy 50 fiatal szerepel. A bemutatott produkciókat háromfős szakmai zsűri – Németh István népzenegyűjtő, népzenekutató; Varró János népzenész, népzene-pedagógus és Berki Lilla népdalénekes, népzene-pedagógus – értékeli, valamint a megyei döntőkbe is delegálnak versenyzőket. A területi bemutatók februárban folytatódnak Tordason, Bicskén, Dunaújvárosban, Abán és újra Székesfehérváron, majd február végén és március elején a megyei döntőkkel zárul az eseménysorozat.

Január 22.

A Rácalmási Művelődési Házban és Könyvtárban Fesztbaum Béla Kosztolányi-, Karinthy-estjét rendezik meg. A műsor január 22-én 17 órakor kezdődik. A művelődési ház honlapján az alábbi ajánlót olvashatjuk: „Egy műsor, ami sok szellemességgel, humorral idézi meg a két szerzőt.” Ugyancsak a rácalmási művelődési házban lesz Egy kávé Micivel (aktuális, kulturális, hétköznapi, trendi) elnevezésű beszélgetés. A házigazda Szabó Gabi Mici, a program január 24-én 18 órakor kezdődik.

Január 25.

Fesztbaum Béla Kosztolányi írásaiból készült előadása, A léggömb elrepül 2019-ben ünnepelte 100. előadását a Vígszínház Házi Színpadán. A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban hallhatunk majd részletek a fenti előadásból, de nemcsak a szellemes és elegáns, egyben mélyen humánus, a magyar nyelvet csodálatosan használó Kosztolányival találkozunk, hanem életre szóló jó barátjával, Karinthy Frigyessel is. A metsző humor és irónia nagymesterével, aki barátját is sokszor megtréfálta, de aki képes arra is, hogy bármikor torkunkra forrassza a nevetést és görbe tükrében magunkra ismerjünk. Az előadást január 25-én 17 órakor tekintheti meg a közönség.

Állandó programok, kiállítások

Székesfehérvárvár: Egy európai magyar – Szabó Ákos festőművész életműkiállítása a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. A kiállítás fővédnöke: Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A kiállítás január végéig látható.

Székesfehérvár: „Egy élet e tánc, melyben lélek a dal” – Pesovár Ferenc (1930–1983) emlékezete. Kiállítás a legendás népzene- és néptánckutató tiszteletére a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. A kiállítás április 30-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

Tác-Gorsium: Fejér megye kincsei – Válogatás a Fejér megyei beruházások régészeti feltárásának legszebb leleteiből a Szent István Király Múzeum Gorsium Régészeti Parkjában. A kiállítás megtekinthető február 27-éig, hétfőtől vasárnapig 8 és 16 óra között.

Székesfehérvár: Kiállítás Stockinger József ex libris gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában. Megtekinthető január 29-éig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár-Kisfalud: A Kisfaludi Művészkör kiállítása január 21-éig megtekinthető a közösségi házban.

Székesfehérvár: A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végzett fiatal művészek kiállítása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban.

Székesfehérvár: Diák rajzpályázati tárlat a Deák Gyűjtemény Diák–Deák Galériájában. Anna Margit festőművész halálának 30. évfordulója tiszteletére a székesfehérvári iskolák 12–20 éves diákjai számára meghirdetett rajzpályázat legjobb pályaművei májusáig láthatók a Városi Képtárban.

SZÉKESFEHÉRVÁR Fotókiállításra invitálja a látogatókat a Székesfehérvári Zsidó Hitközség, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, valamint a Motívum Kulturális Egyesület: Dunajszky Gábor tárlatát a Közösségi Központ – Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban tekinthetik meg. A tárlat február 13-ig, az intézmény nyitvatartási ideje alatt látogatható az érvényben lévő jogszabályok betartásával.

Díjmentes nordic walking és gyalogló foglalkozások

SZÉKESFEHÉRVÁR Vauver Antal nordic walking tréner emlékére díjmentes nordic walking és gyalogló foglalkozásokat tart a Palotavárosban a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség egészen december végéig. A szervezők 15-20 fős csoportokban, csoportonként kb. 1 órás időtartamban, minden érdeklődő részére, szervezett formában bonyolítják le a foglalkozást, 1–2 fő oktató vezetésével. Oktatók: Velancsics Katalin és Csog Imre. A résztvevőknek ajánlott a 3 méteres távolságtartás és a maszk használata is! A gyalogláshoz botokat díjmentesen biztosítanak. A helyszín: István Király Általános Iskolától indulva a Palotavárosi horgásztavak körüli füves területen. (viharos idő vagy eső esetén elmarad!) Öltözet: Kényelmes sportruházat, időjárásnak megfelelő réteges öltözködés és megfelelő cipő, és fél liter ivóvíz. Gyülekezés: István Király Általános Iskola Főbejárata előtt (8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/a) az indulási idő előtt 10 perccel. Jelentkezés és a csoport indulási ideje: SZERDAI napokon a kezdési idő előtt 10 perccel a helyszínen. Vezeti és szakmai felelős: Velancsics Katalin 06/50/108-8354 Nordic Walking kiképzett oktató