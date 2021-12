Fehérvári advent

Állandó programok, hétköznapokon 9–12 és 16–19 óra, szombaton és vasárnap 16–20 óra: Mesebeli gőzös a város karácsonyfája alatt. December 24-éig: Adventi vásár a Belvárosban. 10–19 óra: Jótékonysági és kézműves vásár a Püspöki-palota adventi udvarában. 17.30 óra: Meglepetés minden napra! Élő adventi naptár (városháza ablakai). Sötétedéstől: ünnepi fényfestés (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épülete, Fürdő sor 3.)

Péntek (december 10.), 9.30 óra: A Hétvezér Általános Iskola 2.a osztályának Girbe-görbe kisfenyő című előadása (Adventi színpad, Városház tér). 10 órától: Karácsonyfák utcája – Székesfehérvár, Rác utca. A karácsonyfákat december 21-éig lehet megtekinteni. 10 óra: A „Szép jelen, szép csillag, szép napunk támad” című adventi népi iparművészeti és iparművészeti kiállítás január 8-áig tekinthető meg a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban (M-Art). 10 óra: A Maroshegyi Óvoda Pillangó csoportjának Karácsonyváró című összeállítása. 10.30 óra: A Napsugár Óvoda nagycsoportjának Karácsonyvárás című műsora. 17.30–19 óra: Díszítsünk közösen mézeskalácsot! (Csalai Közösségi Tér). 18 óra: A Kisfaludi Művészkör kiállításának megnyitója a Kisfaludi Közösségi Házban. Bevezetőt mond Benkő-Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője, közreműködik a Bástya Kamarakórus. (A kiállítást január 21-éig tekinthetik meg az érdeklődők.)

Szombat (december 11.), 10 óra: A Munkácsy Mihály Általános Iskola Adventi hangulatok című műsora (Adventi színpad, Városház tér). 10–12 óra: Adventi kreatív szombat – kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak (Aranybulla Könyvtár Alapítvány). 10–18 óra: Advent a Rác utcában: „Kiskarácsony, nagykarácsony, kisült-e már a kalácsom…” – lucabúza vetése. Karácsonyfa-díszítő és ajándékkészítő foglalkozások, mézeskalács sütése és díszítése; karácsonyi dalok, mesék; kézműves tárgyak vására (Kézművesek Háza – vasárnap is). 14.30–16 óra: Karácsonyi képeslapok készítése Tóth Eszter és Csákberényi-Nagy Katalin vezetésével (Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont). 16–18 óra: Díszítsünk közösen mézeskalácsot! (Kisfaludi Közösségi Ház). 16.30 óra: Adventi gyertyagyújtás Spányi Antal megyés püspök adventi gondolataival, a színpadon a Székesfehérvári Egyházmegye katolikus iskolásainak adventi műsora (a Püspöki palota adventi udvara). 17 óra: Interaktív népi hangszerbemutató Varró János népzenésszel az „Egy élet e tánc, melyben lélek a dal” – Pesovár Ferenc (1930–1983) emlékezete című kiállításban (Szent István Király Múzeum, Országzászló tér). 17–21 óra: Interaktív játékos vetítés (Varkocs-szobor – vasárnap is). 17–21 óra: Holografikus interaktív vetítés (Zichy liget – vasárnap is). 19 óra: Glória! – a Vox Mirabilis Kamarakórus karácsonyváró hangversenye (Jézus Szíve templom).

Vasárnap (december 12.), 11 és 16 óra: Fenyőmanók – bábelőadás az Igézőben (Szabad Színház). 14 óra: Advent vasárnapi előadások: Ajándékozz egészséget (2) – Gyógymézek a világ körül (Szent István Király Múzeum, Országzászló tér). 14–17 óra: Adventi programok a Pelikán Galéria Téli tárlatában – kötetlen beszélgetések, házigazda Büki Zsuzsanna és Szentes Ottokár. 14–19 óra: Családi nap a Vörösmarty Színházban. Karácsonyi könyvvásár a Móra Kiadóval. 15 óra: Diótörőcske (előadás). 17 óra: Gyermekprogramok, kötetbemutató, kézműves foglalkozások, ismerkedés a darab szereplőivel, fotófal, ünnepi falatok. (A Diótörőcske előadás belépődíjas!) 15–19 óra: Kézműves délután a Terembura Kulturális Egyesülettel (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ). 17 óra: Veni – Szász Veronika (ének, elektronika) és Bata István (basszusgitár, fúvós hangszerek, elektronika) koncertje (Szent István Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény). 17–18 óra: Szentes Ottokár tárlatvezetése a Pelikán Galéria Téli tárlatában. 17.35 óra: A Vox Mirabilis Kamarakórus adventi koncertje (Adventi színpad, Városház tér). 18 óra: A város adventi koszorúján Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Tornyai Gábor katolikus plébános gyújtja meg a harmadik gyertyát. 18.05 óra: A Zabos Regina–Horváth Márk Duó adventi koncertje.

Advent

Péntek (december 10.)

Cece, 17 óra: Adventi est a református gyülekezeti teremben.

Gárdony, 15–18 óra: Ünnepi készülődés a Magyarországi Alkotóművészek Közép és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága népi iparművészeivel a Nemzedékek Házában. Kulcstartó nemezből, ajándékzacskók és ajándékkártyák készítése.

Mór, 10 óra: Karácsonyi művek. A Tücsök Művek Kulturális Egyesület tagjainak közös kiállítása a Lamberg-kastélyban. Megtekinthető december 21-éig.

Sárszentmihály, 15.30 óra: Óvodások ünnepi vására az adventi parkban.

Szombat (december 11.)

Agárd, 15–18 óra: Karácsonyváró ünnep a Csuka-csarnoknál. Színpadi programok, 15 óra: Alma zenekar. 16 óra: Daniel Speer Brass Fúvószenekar. 17 óra: Parkerdei Óvoda tehetségcsoportja. 17.10 óra: Dinnyési Iglice Népdalkör. 17.20 óra: Bodorka Néptáncegyüttes. 17.30 óra. Jótékonysági licit a Jópont Adománybolttal. 17.45 óra: Gyertyagyújtás a Gárdonyi Éneklők kórussal. Vezényel Mohai Judit karnagy, zongorán közreműködik Vörös Villő. Az adventi koszorú harmadik gyertyáját Tóth István, Gárdony polgármestere gyújtja meg. Programok a Varázserdő körül: Jótékonysági gyűjtés. Fotópont. Virgonckodó családi játékpark. Téli képek, kiállítás. Borgica és Cimó-cumó színes portékái. Teák, szörpök, kencék Lencsés Rita gyógynövényszakértővel. Az Iglice sütivására. Jópont Adománybolt, zsákbamacska kincsekkel. Kenyérlángos, forralt bor és almapuncs Kemencés Tekivel.

Füle, 9 órától: Fülei falusi disznótor a művelődési háznál. Közös pecsenyesütés és kolbásztöltés. Kóstoló, orjaleves, forralt bor. 17–19 óra: Adventi gyertyagyújtás és fényfestés a katolikus templomnál. Vendéglátó: a nyugdíjasklub.

Gárdony, 15–20 óra: Téli mese, összművészeti tárlat a Nemzedékek Házában. Fekti Vera festőművész, Sebők Luca ékszertervező, Pálmai Katalin divattervező és Nagy Zsuzsa alkotótárs kiállítása. Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet író Ecsetszerelem című könyvének bemutatója. Megnyitja Bobory Zoltán költő, a Vörösmarty Társaság elnöke. Fővédnök Erdei Péterné alpolgármester.

Gárdony, 15 óra: Adventi gyertyagyújtás a Gárdonyi Nyugdíjasok Baráti Körével a Nemzedékek Házában.

Kajászó, 15 órától: Adventi vásár. 15.30 óra: Pitypang zenekar. 16.30 óra: Óvodások műsora. 16.50 óra: Iskolások műsora. 17.10 óra: Kajászói Dalkör. 17.40 óra: Éppen Dalban Férfikórus. 18 óra. Takáts Tamás-koncert. 19.30 óra: Jam Showband. Jótékonysági sütivásár. Meglepetésvendég a gyerekeknek!

Lepsény, 15 órától: Adventi kézműves vásár a művelődési háznál. A falu karácsonyfájának feldíszítése. Népi játékok a gyerekeknek. 17 óra: Adventi gondolatok, a harmadik gyertya meggyújtása.

Soponya, 17 óra: Adventi gyertyagyújtás a közösségi ház előtt felállított betlehemi jászolnál. A harmadik gyertyát meggyújtja Bognár Károly katolikus plébános. Közreműködnek a Mesevár Óvoda apróságai. 17.30 óra: Hamupipőke – varázslatos mesejáték. A gyertyagyújtás előtt mézeskalács készítése és díszítése.

Vasárnap (december 12.)

Bicske, 13 órától: Adventi forgatag a termelői piacon. Színpadi produkciók. A karácsonyi vásár nyitása. 15 óra: Bálint Istvánné polgármester ünnepi köszöntője. 15.30 óra: Karácsonyi dallamok – Weisz Viktor koncertje. 18 óráig: Városnéző kisvonatozás. Gyermek kézműveskuckó. Forralt bor, kürtős kalács.

Cece, 16.30 óra: A harmadik gyertyagyújtás a művelődési háznál.

Enying, 17 óra: Adventi gyertyagyújtás a művelődési ház előtti Szentgyörgyi Dezső téren. Viplak Tibor polgármester és a történelmi egyházak képviselőinek köszöntője, majd közös gyertyagyújtás. A Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola ünnepi műsora.

Gárdony, 14 óra: Adventi gyertyagyújtás a Gárdonyi Géza Nyugdíjasklubbal a Halászó kisfiú-szobornál.

Kápolnásnyék, 15 óra: Kastélymesék ünnepközelben a Halász-kastélyban. Nádasdy Borbála grófnő mesél kalandos életéről, a Nádasdy családról, a nádasdladányi kastélyról, valamint gyermekkora legszebb karácsonyairól, az ünnepek jelentőségéről. A grófnő könyveit is dedikálja. Közreműködik a MusiColore Énekegyüttes. (A rendezvény kastélybelépővel látogatható.)

Mezőszentgyörgy, 18 óra: Adventi hétvégék online. A harmadik gyertya meggyújtása az iskolánál. Közreműködnek az intézmény alsó tagozatos diákjai.

Mór, 10–19 óra: Adventi, karácsonyi kézműves vásár a Lamberg-kastélyban és a kastély udvarán. 16–19 óra: Jótékonysági vásár a Bice-Bóca Hátrányos Helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesülete, valamint a Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény javára. 16.30 óra: A harmadik adventi gyertya meggyújtása. Adventi köszöntőt mond Czachesz Gábor alpolgármester és Ribárszki Ákos evangélikus lelkész. Közreműködnek a Bice-Bóca egyesület tagjai. 17.30 Csondor Kata & Piano – a „karácsony énekesnője” műsora.

Nagylók, 16 óra: Adventi gyertyagyújtás a közösségi háznál. Iskolások műsora. Népdalosok műsora. Jótékonysági kézműves vásár.

Polgárdi, 17 óra: Adventi gyertyagyújtás a városházánál, a Polgárdi feliratnál. Kirakodóvásár. Fények és hangok, a Clara Voce Vegyes Kar előadása rendhagyó díszletek között.

Sárkeszi, 16 óra: Adventi gyertyaláng. Gyertyagyújtás a könyvtár előtt felállított adventi koszorúnál. Kőhegyi László polgármester köszöntője, közreműködik Mayer László katolikus helyettes esperes, plébános és Habléné Nagy Viktória református lelkipásztor.

Sárszentmihály, 17 óra: Adventi gyertyagyújtás a katolikus templom udvarán, Mayer László helyettes esperes, plébános ünnepi gondolataival. A Zichy Jenő Általános Iskola műsora.

Szabadbattyán, 15 óra: A harmadik adventi gyertya meggyújtása az iskolások műsorával a Csíkvár téri rendezvénysátorban. A betlehemkészítő pályázat eredményhirdetése és kiállítás. Bejglisütő verseny. Adventi kisvonat. A zeneiskola műsora. Vendéglátás: zsíros kenyér, bejgli, forró csoki, forralt bor.

Velence, 15 órától: Advent üdvözlete. Helyszín: újtelepi katolikus templom és a templom előtti tér, Szent Erzsébet tér. 15 óra: Hópelyhek tánca, a Meseliget Óvoda Csiga csoportjának műsora. 15.30 óra: Bach – újrakezdés a tiszta forrásból. Jobbágy Andor csellóművész koncertje, közreműködik Spányi Miklós csembalóművész. Jótékonysági sütivásár. Forralt bor és karácsonyi puncs. A vásár bevételével a Meseliget Alapítványt támogatják.

Kiállítás

Péntek (december 10.)

Székesfehérvár, 10 óra: Téli tárlat a Pelikán Galériában. Megtekinthető december 17-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.)

Székesfehérvár, 10 óra: XIX. Betlehemi szép csillag kiállítás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában. A kiállításon a Fehérvári Kézművesek Egyesülete a pályázatra érkezett alkotásokat, valamint a XVII. Élő népművészet országos népművészeti kiállításon résztvevő egyesületi tagok munkáit mutatja be. A tárlat december 22-éig látogatható.

Székesfehérvár, 18 óra: Bútor, lakberendezés, otthon, design. Kiállítás a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori központi épületében. Kövi Tímea, Lengyel Zsuzsa, Szabó Anikó, Varjas Judit és Zelenai Eszter mutatja be munkáit – különleges, egyedi bútorok, lakás textilek, lámpák, ékszerek és kerámiák láthatók a tárlaton. A tárlat december 23-áig látogatható.

Székesfehérvár, 10 óra: Áldott karácsonyt! Rózsavölgyi Ágnes kiállítása december 30-áig megtekinthető a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában.

Székesfehérvár, 10 óra: Gulyás-Szabó Judit és Tóth Árpádné papírfonók kiállítása december 30-áig megtekinthető a VMK olvasótermében (Oskola utca 7.).

Székesfehérvár, 10 óra: Évszakok. Wollein Mária festménykiállítása 2022. január 7-éig látogatható az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében.

Székesfehérvárvár, 10 óra: Egy európai magyar – Szabó Ákos festőművész életműkiállítása a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. A kiállítás fővédnöke: Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A kiállítás 2022. január végéig látható.

Székesfehérvár, 10 óra: „Egy élet e tánc, melyben lélek a dal” – Pesovár Ferenc (1930–1983) emlékezete. Kiállítás a legendás népzene- és néptánckutató tiszteletére a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. A kiállítás 2022. április 30-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.

Székesfehérvár, 10 óra: Diák rajzpályázati tárlat a Deák Gyűjtemény Diák–Deák Galériájában. Anna Margit festőművész halálának 30. évfordulója tiszteletére a székesfehérvári iskolák 12–20 éves diákjai számára meghirdetett rajzpályázat legjobb pályaművei 2022. májusáig láthatók a Városi Képtárban.

Tác-Gorsium, 8 órától: Fejér megye kincsei – Válogatás a Fejér megyei beruházások régészeti feltárásának legszebb leleteiből a Szent István Király Múzeum Gorsium Régészeti Parkjában. A kiállítás megtekinthető 2022. február 27-éig, hétfőtől vasárnapig 8 és 16 óra között.

Rendezvény

Péntek (december 10.)

Székesfehérvár, 16–18 óra: Fazekas szakkör gyerekeknek (6–14 évesek) a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Szakmai vezető: Frankné Pék Viktória népi fazekas.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival minden pénteken a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban.

Szombat (december 11.)

Székesfehérvár, 9–13 óra: Meseműhely nőknek! Fabula materna – Vissza a forráshoz! (Helyszín: Tündérzug Waldorf Óvoda.) A Metamorphoses Meseterápia során feltárul egy olyan ösvény, amely az anyai szerepek különböző minőségein vezet keresztül. Lélekfrissítő műhely minden nőnek! Jelentkezés: [email protected] A műhelysorozatot az Ezerarcú Nő Meseműhely szervezi, foglalkozásvezetők: Nagy-Kalmár Szilvia és Csabai Dorina Eszter (meseterapeuták).