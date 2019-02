VIII. Toros Pálinkafesztivál Székesfehérváron

2019-ben nyolcadik alkalommal ad otthont Székesfehérvár központi része, a Palotai kapu tér a Toros Pálinkafesztiválnak. Az eseményre tavaly is több, mint száz kiállító akkreditálta magát: A hazai húsipari kistermelők, pálinkafőzdék és kézműves gasztronómiai különlegességek legjava lesz jelen a fesztiválon. Valamikor a fesztivál születésének idején robbant ki a hazai gasztroforradalom, melynek eredményeképpen ma már a városlakók is ismerik és keresik a magyar vidék hagyományos, kézműves gasztronómiai termékeit, kedvelik és áldoznak a minőségre. Erre az igényre reflektál a Toros Pálinkafesztivál, ami a gasztrokultúra fejlődésével párhuzamosan válhatott évről-évre egyre nagyobb – kiállítói és látogatói – létszámú eseménnyé. A kulináris repertoár szélesedése, a növekvő látogatószám tette lehetővé azt is, hogy napjainkra a rendezvény kulturális műsorkínálata is felnőtt a város meghatározó fesztiváljaihoz.

2019. február 15-17. között újra „torkoskodunk” a megszokott színes programokkal és hangulattal.

További információ: www.facebook.com/torosfesztival