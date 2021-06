Thermobeton: a jövő építőanyaga

Korábbi írásainkban körüljártuk már a körforgásos gazdaság témáját, s arról is írtunk, miért érdemes elsajátítani ezt a szemléletet. Ebben a cikkünkben a legnagyobb hazai építőanyaggyártó cégnek azt a termékét mutatjuk be, amely az újrahasznosítás talán legjobb hazai példája.

Nem másról van szó, mint az úgynevezett Thermobetonról, amely nem csak egy könnyű és korszerű, kimagaslóan jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező adalékanyag, hanem egy olyan termék, amely a környezettudatos innováció jó példája is egyben. Ez az szigetelőanyag gyakorlatilag három összetevőből készül. Egyrészt a Masterplast Hungarocell Zöld Programjában visszagyűjtött maradék polisztirol kicsire őrölt darabjaiból, másrészt cementből és egy speciális felületaktív anyagból, ami a bekeverést követően felhabosítja, szellősebé és így jobb hőszigetelővé teszi a keveréket.

A házépítések, szigetelések során keletkező XPS, fehér EPS vagy grafitos EPS darabokat a magyar gyártó egyedülálló kezdeményezésében visszagyűjtik, s ebből egy erre szakosodott üzemben állítják elő az újra felhasználható szigetelőanyagot.

A Thermobetont zsákokban lehet megvásárolni, s a felhasználás előtt, az építkezés helyszínén már csak cementet és vizet kell hozzá adagolni. A könnyű hőszigetelő anyagokhoz képest jelentősen jobb a hőcsillapító hatása, ezért nem csak a téli fűtési költségeken tudunk a beépítésével spórolni, hanem a nyári túlmelegedés elleni védelemben is hasznos „társunk” lesz. Így pénzt spórol nekünk, hiszen a légkondicionáló berendezést nem, vagy csak nagyon kevéssé kell járatnunk.

Fontos kérdés, hol lehet ezt a szigetelőanyagot alkalmazni. Nos, kezdjük a födémeknél: a régi, nehéz súlyú salakfeltöltés helyére például elsőosztályú megoldás! Megszilárdulás után jól terhelhető, mégis könnyű anyag, amiben könnyű elvezetni a különféle gépészeti vezetékeket. Padlások esetében a régi, egyenetlen felületen is teljes fedés alakítható ki vele.

A padlók elsődleges hőszigetelésére is kiváló anyag. Ha padlófűtést is tervezünk, az sem gond, hiszen, mint már említettük, a gépészeti vezetékek ideális módon elvezethetőek benne. A Thermobeton nagy előnye, hogy szivattyú segítségével a nehezen elérhető helyekre is bejuttatható. Emellett nem éghető, s a párát sem ereszti át. Szóval egy könnyen, kézi erővel is eldolgozható szigetelőanyagról van szó, mely, bizton állíthatjuk, nagy jövő előtt áll! A részletekről, az Öko-Program működéséről az alábbi ÖKO-Pontokon is érdeklődhet.

Fejér megyei Öko-Pontok:

