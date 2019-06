Szerezz őszig nyelvvizsgát angolból!

Mindjárt vége a tanévnek, szorgalmi időszaknak, előtted a nyár. Használd ki okosan az időt – ha most beiratkozol az intenzív angol nyelvtanfolyamok egyikére, szeptemberre már oklevelet szerezhetsz!

Megértjük, hogy kicsengetés után alig várod a jól megérdemelt pihenést, és pillanatnyilag eszedben sincs könyvek közelébe menni. Megdolgoztál a láblógatásért, szabadságért, a reggeli lusta ébredezésekért. Mégis azt javasoljuk, hogy tekints előre, matekozz egy kicsit, és némi lógást feláldozva kerülj nyáron lépéselőnybe: egy, heti sokórás, intenzív tanfolyam – valljuk be – egyedül iskolaszünetben fér bele az idődbe, ráadásul, ha nyár végére tűzöd ki a nyelvvizsga dátumát, mire elkezdődik a következő év, neked már a zsebedben lapul az a nyelvvizsga bizonyítvány, amire az osztálytársak, csoporttársak csak akkor kezdenek rástresszelni.

Milyen az intenzív tanfolyam?

Az intenzív angol egy olyan 6, 10, akár 12 hetes órasorozat, ahol hetente háromszor vagy akár négyszer is találkozol tanároddal. Szinte folyamatosan együtt élsz a nyelvvel, hiszen a gyorsabb haladási ütem, az otthoni gyakorlásnak kiadott feladatok, a gyakori tanórák nem adnak esélyt arra, hogy elfelejtsd a frissen megtanultakat. Nyelviskolája válogatja, mikor tartják a foglalkozásokat, így nézz körül alaposan, és válassz a délelőtti, délutáni vagy hétvégi opciók közül, úgy, hogy neked az a legkényelmesebb legyen. Bármelyik felkészítő jó lehet, ha be tudod illeszteni napirendedbe – nyáron ez egyszerűbb, de a diákmunka időpontokat sem árt megnézned –, és az órákon túl elég időt tudsz szánni a gyakorlásra, ismétlésre is.

Az intenzív angol nyelvtanfolyam ára függ az óraszámtól, illetve a csoport létszámától is. Mérlegeld, milyen anyagi lehetőségeid vannak, és gondold végig, neked mi jön be jobban: ha rajtad kívül csak 2-3 fő van a teremben, és a tanár figyelme kevésbé oszlik meg, vagy ha 10-12-en vagytok, és a csapat lendülete magával húz téged is.

Ügyesen a hatalmas választékkal!

Számos nyelviskola verseng a tanulók figyelméért, ami jó, hiszen tudsz választani, és nem kell feltétlenül a szomszéd városba szaladgálnod minden nap. Érdemes azonban pár részletre odafigyelni, mielőtt kifizeted a tandíjat: kizárólag engedélyezett intézménnyel szerződj, amelyik itthon elfogadott bizonyítványokat ad. Ha azonban az Euroexam Vizsgaközpont akkreditált vizsgahelyét választod, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában érvényes papírt kapsz tudásodról a nyelvtanfolyam elvégzése és a sikeres vizsgatétel után. Ugye neked sem mindegy, hogy a határ melyik oldalán boldogulsz majd frissen szerzett okleveleddel?