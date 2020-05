Székesfehérvárról sem kell a fővárosba utaznod egy menő mixer vagy barista tanfolyamért!

Te is olyan szakmát szeretnél magadnak, ami örömmel tölt el, amit élvezettel tudsz csinálni, amit a hobbidnak is nevezhetsz?

Jelentkezz barista, vagy mixer tanfolyamra, hidd el, tetszeni fog! Szuper szakmád lesz, amivel itthon és külföldön is el tudsz helyezkedni, amivel jól lehet keresni, és amivel egyszerűen nem nyúlhatsz mellé, hiszen a vendéglátás az élet része, sosem fog eltűnni. Mondhatjuk, a vendéglátás örök, ezért mixerként, baristaként, pincérként mindig lesz munkád. Nem kell felesleges energiát és pénzt költened, nem kell Budapestre utaznod a tanfolyam miatt, a Bestmixer iskola székesfehérvári központjában tartjuk a tanfolyamokat és a vizsgákat is.

Mixer tanfolyam Székesfehérvár

A székesfehérvári mixer tanfolyamon megtanulod a legismertebb koktélok elkészítését, és ezen felül, saját koktélokat is alkothatsz. A tanfolyam összesen tíz alkalom, almaként 3 órában, minden alkalommal koktélkészítési gyakorlattal. Az oktatás 8-10 fős csoportokban zajlik, egyenként mindenki elkészíti az adott óra összes italát, amit természetesen meg is tud kóstolni. Az elméleti tananyag online is rendelkezésére áll a hallgatóinknak, illetve kiegészítő videós tananyagokkal folyamatosan bővítjük az ismereteidet, hiszen egy jó mixer mindig folyamatosan tanul, mert a trendek változása ezt megköveteli. Amennyiben nem szeretnél megállni Te sem a tanulásban, választhatsz továbbképzéseket is, úgy mint a haladó mixer, vagy az american bartending, flair és barmanager tanfolyamok.

Barista tanfolyam Székesfehérvár

A barista szakma egy igazán divatos szakma lett az utóbbi néhány évben. Székesfehérvár a főváros közelsége miatt is fel tudja venni a versenyt a folyamatosan nyíló kávézókkal, kávéházakkal, ehhez azonban jól képzett baristákra van szükség. A székesfehérvári barista tanfolyam 6-8 fős csoportokban zajlik, teljes egészében gyakorlati oktatással. Tökéletesen felszerelt oktató helységünkben, rugalmas időpontokban tanulhatsz. A barista tanfolyam a legrövidebb, összesen 6 hét alatt elvégezhető, de a gyakorlási lehetőség az órákon korlátlanul biztosított, mert minél több kávét készítesz el, annál jobb barista válik belőled. Ha pedig az is fontos, hogy csodás mintákkal lepd meg a vendégeidet, tanuld meg a különböző öntéstechnikákat is a latte art tanfolyamon.

Ha szeretnél profi bármixer vagy barista lenni akkor várunk a Székesfehérváron a Gyümölcs utca 38 szám alatti Bestmixer iskolában.