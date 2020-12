Székesfehérváron is elindította 5G szolgáltatását a Vodafone

A Vodafone Magyarország 5G hálózatának fejlesztése 2020-ban, a pandémia ellenére is folytatódik. Budapest, Zalaegerszeg és Siófok után a szolgáltató Székesfehérvár belvárosában indítja el kereskedelmi 5G szolgáltatását 2 bázisállomással. A most bejelentett fejlesztéssel a lakosság mellett a székesfehérvári vállalkozások is megtapasztalhatják az újgenerációs mobilhálózat képességeit.

Újabb, az 5G hálózat fejlesztését érintő mérföldkövet jelentett be a Vodafone: december 14-től Székesfehérváron is elérhetővé válik a szolgáltató kereskedelmi 5G szolgáltatása. A székesfehérvári 5G szolgáltatás 2 bázisállomás felkapcsolásával indul el a Fejér megyei megyeszékhely belvárosában.

A Vodafone Magyarország 2019-ben a hazai szolgáltatók közül elsőként indította el mindenki számára elérhető kültéri kereskedelmi 5G szolgáltatását Budapest belvárosában a 2016-ban vásárolt 3500MHzes frekvenciakészletének köszönhetően. A fejlesztések 2020-ban, a pandémia ellenére sem álltak le: a most bejelentett fejlesztés is a Vodafone Magyarország 2020-as 5G hálózatfejlesztési terveinek része. Ennek első lépéseként 2020 áprilisában a Vodafone Magyarország további frekvenciákat szerzett 5G mobilszolgáltatásai számára az NMHH által lebonyolított frekvencia aukción. A megszerzett frekvenciáknak köszönhetően folytatódhattak a szolgáltató 5G fejlesztései. Októberben bejelentették, hogy Budapesten és környékén közel 200 bázisállomáson kapcsolják fel az 5G-t, mellyel a főváros szinte teljes területén elérhetővé válik az újgenerációs mobilhálózat. A székesfehérvári 5G felkapcsolás pedig a nyáron bejelentett fejlesztések része, ugyanis a szolgáltató ekkor jelentette be, hogy Budapest és Zalaegerszeg után további megyeszékhelyeken is elindítja kereskedelmi 5G szolgáltatását.

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy újabb nagyvárosba vihetjük el 5G szolgáltatásunkat és az ezáltal kínált nagyszerű lehetőségeket. Székesfehérvárral régóta szoros kapcsolatot ápol a Vodafone Magyarország, több digitális projektben is részt vehettünk. Ipari és oktatási szempontból is kiemelkedő fejlesztések történtek az elmúlt években a városban, azt gondolom nem is kérdés, hogy Székesfehérvár egy rendkívül innovatív megyeszékhely. Bízunk benne, hogy 5G szolgáltatásunkkal elősegíthetjük digitális megoldások további elterjedését és Székesfehérvár okosvárossá válását.” – mondta el Király István, a Vodafone Magyarország Vállati Szolgáltatások Üzletágának Vezérigazgató-helyettese.

Egy modern nagyvároshoz a legkorszerűbb technológiák – így az 5G – elérhetősége is hozzátartozik – erősítette meg dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Az Önkormányzat maga is sokat tesz az innováció jegyében, így jött létre például az Alba Innovár, az első hazai digitális élményközpont, de működik a városban robotika tanszék és készülnek okostantermek is. „Az 5G technológia belépése szépen illeszkedik abba a sorba, amin az elmúlt években már járunk. Folyamatosan teszünk meg mindent annak érdekében, hogy széles társadalmi csoportok ismerkedhessenek meg a digitalizációval, és ezt professzionális felhasználói szinten tudják a mindennapokban, akár a saját életük segítése érdekében is használni.”

Az 5G elsősorban az ipar számára fog áttörést hozni, így a helyi vállalkozások versenyképességét is jelentős mértékben növelni fogja. Emellett az 5G általánosságban is támogatja majd a város fejlődését, ugyanis az újgenerációs mobilhálózat a Smart City megoldások elterjedésének előfeltétele.