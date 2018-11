Sok ezer forint maradhat csütörtökön a zsebében

Ha van Fejér megye kártyája, csütörtökön mindenképpen vigye magával! Hívja meg kedvesét egy finom ebédre a Kertész csárdába, majd egy varázsaltos desszertre a Fő utcai Damniczki cukrászdába! Meg fog lepődni: fele annyit fizet, mint szokott!

A szokásosnál is nagyobb kedvezményeket vehet most igénybe az, aki ma magával viszi a Fejér megye kártyáját! A Fejér Megyei Hírlap plasztiklapocskája ugyanis most 50 százalékos kedvezményt hozhat azoknak, akik felmutatják Székesfehérváron, a Kertész csárdában, illetve a Fő utcai Damniczki cukrászdában! Mindkét helyen gourmet-csütörtököt tartunk, melyen a vendégek most féláron lakhatnak jól. Ami nem jelent mást, mint hogy ezreket spórolhat ez alkalommal a kedves Fejér Megyei Hírlap-olvasó és megyekártya-tulajdonos. Érdemes kihasználni a lehetőséget, ugyanis egy évben csak egyszer van ilyen!

A gasztronómiai élvezeteknek tehát semmi sem szabhat most határt: a Kertész csárda konyhája ugyanis – amely évtizedek óta várja a vendégeit az iszkaszentgyörgyi elágazásnál – mindenre fel van készülve, legyen az egy gluténmentes ételkülönlegesség, vagy olyan nagy kedvenc, mint a 2, illetve 4 személyes Kertész tál. Ha pedig sikerül rávenni a barátokat egy ilyen gasztronómiai kalandra most csütörtökön, akkor rendelhetünk egy 8 személyes hagyományos családi tálat is, ha meg tudjuk enni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Damniczki Cukrász Manufaktúra pedig az elegáns belvárosi miliőjével és egészséges, trendi finomságaival veheti le lábáról a vendéget. Nem mellesleg ma féláron! Hagyomány, természetesség, édes frissesség jellemzi a székesfehérvári cukrászmester minden nyalat fagylaltját, krémes süteményét. Legyen szó akár egy kellemes délelőtti uzsonnáról, egy ebéd utáni desszertről vagy a fárasztó nap végi jól megérdemelt krémes-fagylaltos csodáról, most csütörtökön, azaz ma érdemes magunknál tartani Fejér megye kártyánkat és a belváros felé venni az irányt! Amit mindenképpen tudni kell, hogy egy megyekártyával négy fő veheti igénybe maximum a gourmet-kedvezményeket, illetve hogy előzetes asztalfoglalás szükséges hozzá! A Kertész csárda laktató, klasszikusan magyaros ételei, valamint Damniczki Balázs „kortárs desszertalkotásai” mindenképpen felteszik a koronát a pillanatra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS