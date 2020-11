Pontos lista a fizetős útszakaszokról Pest megyében

Magyarországon az autópályák nagyrésze díjköteles, de vannak olyan útszakaszok, amelyek ingyenes használhatók a gépjármű vezetők számára, általában 3,5 tonna össztömeg alatti járművek esetében.

Az év során többször is adtak át frissel elkészült autópálya-szakaszokat, amelyeknek használata is ingyenes egy ideig. Az alábbi oldalon a fizetős útszakaszok megyéről-megyére áttekinthetők, és külön felsorolják a díjmentesen igénybe vehetőket is. Most elsősorban Pest megyére koncentrálunk, mert talán azt a legbonyolultabb áttekinteni az M0 miatt.

Pest megye díjköteles útszakaszai

Az M0-s autóút több szakasza is díjmentesen használható, ezért, ha nincs érvényes autópálya-matricánk vagy megyei matricánk, akkor nagyon figyelni kell, hogy mikor hagyjuk el az M0 ingyenes szakaszát. Az alábbiakban felsoroljuk a díjköteles szakaszokat.

M0

Fizetős az M0-son az M3-astól a Megyeri híd budai hídfőjéig tartó szakasz, valamint a 4-es út és az M5-ös között húzódó része.

További fizetős autópálya-szakaszok Pest megyében

M1 és M7: az Egér úti csomóponttól (7 km) kezdődően.

M6: az M0-ás csomóponttól.

M5: a Szentlőrinci úti csomóponttól (13 km).

M3: Szentmihályi úttól (11 km).

M2: az M0-ás csomóponttól.

M4: a Liszt Ferenc Repülőtértől Üllő-Gyömrő (29 km) lehajtójáig.

Pest megye határai

Ha megyei matricával autózunk, akkor figyelnünk kell arra, hogy területileg meddig érvényes a matrica. Pest megyében az M1-esen Bicskéig (39 km), az M7-esen Martonvásárig (30 km), az M6-oson Ráckeresztúrig (34 km), az M5-ösön a Lajosmizsei pihenőig (67 km), az M3-ason pedig Hatvannál a 21-es számú főútig (55 km) léphetjük át a gépjárművel büntetés nélkül a megyehatárt.

Ingyenes autópálya-szakaszok 2020-ban

2020. január 1-től a hatályos rendelet szerint az alábbi útszakaszokat lehet díjmentesen használni:

Az M0 autóút alábbi szakaszai: az 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakasz. Az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és az M3 autópálya közötti szakasz. A Megyeri híd (a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakasz).

Az M31 autópálya.

Az M60 autópálya Pécs dél-nyugati elkerülő szakasza az 58. és 5826. számú utak között.

Az M8 autópálya.

Az M25 autóút.

Az M4 autóút (4. sz. autóút jelzés) Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza.

Az M4 autóút (4. sz. autóút jelzés) Üllő és Abony közötti szakasza.

Az M44 autóút.

Az M9 autóút 6. számú főút és az 51. számú főút közötti szakasza.

Az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza.

Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyék: a kivételek

Érdekesség, hogy ebben a két megyében egyáltalán nem kell fizetni az úthasználatért, tehát sem megyei autópálya-matricát, sem heti, havi vagy éves matricát szükséges vásárolni, ha csak ebben a két megyében autózunk.