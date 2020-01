Online elérhető projektmenedzser állások

Sokféle szakma illetve hivatás létezik, de műfaján belül korántsem mondható mindegyik egyformán változatosnak. Azonban, ha minden megbízás projektszerű, akkor egészen biztosan nem fordulhat elő, hogy netalán kétszer ugyanazt a munkát kelljen elvégezni.

Részben ezért is nagyon kapósak a projektmenedzser állások. Másfelől pedig azért, mert ezek a bérezést illetően igencsak jól szituált pozíciók. Amennyiben Ön is projektmenedzser állások után kajtat, akkor érdemes online nekilendülnie a keresésnek, hiszen számos álláshirdetésben találhat ennek megfelelő ajánlatokat. Nyilvánvalóan egy ilyen jellegű munkakörre nem kérnek fel akárkit. Nagyon fontos az iskolai végzettség mértéke, nagy jelentősége van a szakmai tapasztalatnak, ezen kívül óriási előnyt jelent a speciális nyelvtudás is. Nem mindenki rendelkezik ennyire versenyképes adottságokkal, ennek megfelelően általában nincs is túljelentkezés a különféle projektmenedzser állásokra. Persze egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora volumenű beruházásról van szó. Minél nagyobb egy projekt keretösszege, értelemszerűen annál nagyobb felelősséggel jár annak irányítása, koordinálása.

A folyamatos továbbképzés is alapelvárás ebben a szakmában. A jó projektmenedzser, a jó paphoz hasonlóan, holtig tanul, sosem unatkozik és mindig kész az új kihívásokra. A projektmenedzser állások többféleképp jelennek meg a hirdetésekben. A Business Development Manager értékesítéssel és marketinggel kapcsolatos fejlesztéséért felelős, az Account Manager elsősorban üzletkötő, kapcsolattartásért felelős személy, az NPI – azaz a New Product Introduction valamilyen új termék bevezetéséért felelős. Nem véletlen, hogy a magyar álláskereső portálokon is gyakran angolul jelennek meg a különböző projektmenedzser állások, hiszen, különösképpen a nagyobb volumenűek, határokon is átnyúló szerveződést igényel. Ez leginkább azért van, mert rengeteg külföldi cég kezd Magyarországon nagyobb beruházásokba. A lényeg, hogy csakis akkor jelentkezzen ilyen felelős álláshelyre, ha valóban rátermett és már dolgozott is hasonló munkakörben. A szamárlétrát itt is ki kell járni, amíg valaki a csúcsra kerülhet!