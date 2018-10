Ön szerint milyen az ideális gyerekcipő?

Napjaink gyerekcipő kínálata minden korábbinál szélesebb. Ennek ellenére tény azonban, hogy sokan nehezen teszik le a voksot egyik vagy másik típus mellett. Ugyan az árak lényegesek, de az ecipo.hu tapasztalatai szerint gyerekcipő vásárláskor nem csak ezt mérlegelik a szülők. Cikkünkben annak igyekszünk utánajárni, hogy milyen szempontok alapján választanak a legtöbben, és mire figyelnek oda a személyes vásárlás, vagy a nagy népszerűségnek örvendő online rendelés alkalmával.

Fókuszban az egészséges gyermeklábak

A gyermekek számára ideális lábbeli megtalálásakor fontos szempont szokott lenni a megfelelő kialakítás. A boka és a talpak védelme elsődleges annak érdekében, hogy a gyermeklábak egészségesen fejlődjenek, és semmiféle deformitás ne alakuljon ki. Gyakran egész nap cipőben vannak a kicsik, ezért nagyon fontos, hogy biztonságos legyen a kiválasztott darab. A játék és futkosás során nem mindegy, hogy fennáll-e az elesés kockázata, vagy minden lépést biztonságban tudnak megtenni a gyerkőcök. Ez utóbbi érdekében fontos, hogy nagy hangsúlyt helyezzünk a lábbeli kialakítására. Az ismert márkák darabjaival biztosan nem lőhetünk mellé.

Gyerekcipő a divat jegyében

Már gyermekkorban megfigyelhető, hogy a divatra igencsak fogékonyak a kicsik. Nem csak a lányok, hanem a fiúk számára is fontos, hogy olyan cipőt viseljenek, amely elnyeri tetszésüket. A kínálat minden korábbinál szélesebb, és legyen szó bármilyen évszakról, minden alkalomra megtalálhatóak az ideális lábbelik. A színes, mintákkal kombinált megoldások nagy népszerűségnek örvendenek, de például a masnis, virágos cipők is igen kedveltek a lányok körében.

Csúszásgátlás és nedvesség elleni védelem

Az ősztől tavaszig terjedő hónapokban az esős, havas, jeges utakon különösen fontos, hogy a gyerekcipő megfelelően óvja az apró lábakat. A játék és szaladgálás hevében is lényeges, hogy a csizma vagy a hótaposó talpa kellően meg tudjon kapaszkodni a talajon, védve ezzel a fájdalmas elesések és a sérülések ellen. A hóemberépítés vagy a hosszas séták során igen fontos az is, hogy ne ázzon át a választott gyerekcipő. A minőségi alapanyagból és a megfelelő felületkezeléssel, kialakítással készült gyerekcipő jó szolgálatot tehet az esős, havas napokon is.

Online elérhető gyerekcipő kínálat

Gyermekkel vásárolni korántsem egyszerű, és valljuk be, a mindennapi rohanásban erre gyakran nincsen elegendő idő és kapacitás. Az idő múlásával azonban mindig újabb és újabb lábbelikre van szükség, hiszen a kicsik gyorsan nőnek. Ma már a webes rendelés kényelmét kihasználva is hozzájuthatunk a szükséges cipőkhöz. A mérettáblázatot alapul véve garantáltan sikerül olyan lábbelit választani, amely tökéletesen illeszkedik az apróság lábaira. Az online vásárlás másik nagy előnyének az elérhető árak számítanak. Az ismert és már számtalanszor bizonyított márkák gyerekcipő modelljei is megfizethető áron megvásárolhatóak néhány kattintással.

Praktikusság és trendek- nem kell választani!

Napjaink gyerekcipő kínálatában olyan praktikus darabokkal találkozhatunk, amelyek az aktuális divatirányzatoknak is megfelelnek. Kell ennél több akkor, amikor az ideális lábbeli megtalálása a cél? A praktikusságról szülőként nem szívesen mondunk le, ugyanis a praktikum és a korszerű kialakítás alapvető követelménynek számítanak. Mindezek mellett természetesen az sem elhanyagolható tényező, hogy a gyerkőc milyen szívesen viseli a választott darabot. A napjaink kínálatában elérhető gyerekcipők mindkét elvárásnak maximálisan eleget tesznek.