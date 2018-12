Ők mindent megtettek, most mi jövünk: szavazzunk az Alba Regiára!

December 7-én, pénteken 19.30 órától a Városház téren együtt nézhetjük a középdöntőt.

Gőzerővel készül az Alba Regia Néptáncegyüttes a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató verseny középdöntőjére: ezzel kelnek, ezzel fekszenek, a próbateremben és azon kívül is minden gondolatuk a december 7-i fellépés körül forog. Az elődöntőben a szakmai elismerés a zsűri döntésével megvolt – most azt szeretnék átélni, milyen érzés, amikor ők kapják a legtöbb szavazatot! Mindenkire számítanak: a város, a szűkebb régió és az egész ország néptáncot szerető közönségére, de legjobban azokra, akik szívvel-lélekkel kötődnek az együtteshez: a volt és jelenlegi táncosokra, azokra, akiknek a gyereke éppen most kezd táncolni, szóval arra a közösségre, amit a jövőre hetvenéves Alba Regia jelent.

Budapesten jár éppen Majoros Róbert, amikor telefonon elérem, Páva ügyben intézkedik – most ez a legfontosabb, ez tölti ki a mindennapokat. A Döntők döntőjében szerepelni nagy megtiszteltetés – mondja a művészeti vezető, hiszen az előző évadok legsikeresebb, a neves zsűri által szakmailag is a legjobbnak ítélt együttesei kaptak meghívást az idén.

– A megtiszteltetés mellett nagy meglepetés is volt a számunkra a meghívás, hiszen úgy volt, hogy aki szerepelt már döntőben, az nem jöhet újra. Természetesen nem volt kérdés számunkra, részt veszünk-e most is – jelenti ki határozottan a művészeti vezető. – Óriási lehetőség ez az együttesnek, a tévé képernyőjén ennyi ember előtt megjelenni, megmutatni magunkat, még ha rengeteg munkát is jelent a felkészülés.

Az albások az elődöntőben bodrogközi táncokat adtak elő, a középdöntőben erdélyi, a Küküllő mentéről származó magyarózdi táncokkal lépnek majd a stúdió színpadára. Molnár Gábor koreográfiája nagyon erősre sikerült, a virtuóz férfi- és a forgatós lány táncokkal egy új oldalát tudja megmutatni a sokszínű együttes – mondja Majoros Róbert, aki a táncosokkal együtt bízik benne, hogy a produkció elnyeri a nézők tetszését. Amire most – amellett, hogy mindig jó érzés örömet szerezni, élményt adni – azért is szükség van, mert ebben az évadban alapvetően a közönség tartja a kezében a fellépők sorsát – magyarázza a művészeti vezető, és ez szó szerint értendő: a telefonról elküldött sms-ek, illetve az applikáció segítségével leadott szavazatok döntenek a továbbjutásról.

A közönségszavazatokon kívül a zsűrinek is lehetősége van két szabadkártyát kiosztani, az Alba Regia az előző körben ezzel, a szakmai elismeréssel jutott tovább. A középdöntőben viszont azt szeretnék átélni, milyen érzés az, amikor a közönség akarata viszi tovább a csapatot.

– A teremben folyó kemény próbák mellett ez a legnagyobb kihívás most számunkra, hogy minél többeket megszólítsunk és magunkra irányítsuk az emberek figyelmét. Nagyon izgalmas feladat ez, de nehéz is, más, mint amit eddig csináltunk, de ez is a hasznunkra válik, mert csak még jobban összekovácsolják a csapatot. Az a jó ebben az együttesben, hogy erre is képes, sok tehetséges fiatal táncosunk van, akik nemcsak a tánchoz értenek, hanem vannak ötleteik, meg tudnak írni egy jelenetet, filmet forgatnak, videót vágnak – mindenki hozzáteszi a magáét, mindig van, aki továbbviszi a dolgokat. Egy hét alatt összeraktunk egy videót, amit szombattól már láthat a közönség. Bízom benne, hogy ez, no meg a produkció, amit majd bemutatunk, sokakat megmozdít. Persze tudom, sok múlik azon, hogy mekkora egy város, de Fehérvár elég nagy ahhoz, hogy beszavazzanak minket a döntőbe. Tudjuk, érezzük, hogy szeretnek bennünket – elég csak arra a sok ezer emberre gondolni, akik eljönnek a nemzetközi néptáncfesztiválra, hogy lássanak minket nyaranta. Jussunk eszünkbe december 7-én! Ha közülük mindenki a kezébe venné a telefont és szavazna, nyert ügyük lenne – mosolyog a művészeti vezető, aki arról is beszélt: az együttes tagjai minden egyes megjelenésben, beszélgetésben, riportban fontosnak tartják elmondani, Székesfehérvárt képviselik. Örömmel viszik hírét a városnak, amelynek nagyon sokat köszönhetnek. Ezért is szeretnének továbbjutni, hogy minél többet vissza adhassanak abból, amit kaptak.