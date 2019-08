Nemcsak kellemetlen, veszélyes is – betegségeket terjeszthetnek a szúnyogok

„Csak egy szúnyogcsípés” – hangzik el gyakran a mondat, pedig sajnos veszélyesek is lehetnek ezek a korábban csak bosszantónak tartott vérszívók. A szúnyogok által terjesztett betegségek célpontja elsősorban a kutya.

Irtják, de invázió van

Idén nyáron rengeteg szó esik a szúnyogokról, hiszen érezhetően több van belőlük, mint a korábbi években. A szakemberek szerint ennek a meleg időjárás és a sok eső miatti magas vízállás, illetve a rengeteg pocsolya az oka, ezek ugyanis elősegítik a vérszívók terjedését. Felmerül a kérdés, hogy nem pont azért irtják a szúnyogokat évről évre, hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet? Természetesen de, viszont Magyarországon elsősorban még mindig a légi irtást használják szúnyoggyérítésre, ami a kifejlett példányokat pusztítja el, miközben Nyugat-Európában a lárvaállapotú szúnyogok földi irtására helyezik a hangsúlyt. Ez a különbség sokak szerint a hatékonyságban is megmutatkozik, a felnőtt állomány nem mindig érhető el a levegőből, repülőkről történő gyérítéssel.

Szerencsére könnyen lehet, hogy ez a megoldás nálunk is hamarosan megszűnik, mert vannak olyan tervek, hogy az Európai Unióban 2020-tól betiltják a légi irtást. Ettől még persze a szúnyogok velünk maradnak – ráadásul egyre több faj képviselteti magát hazánkban is.

Különös idegenek

Bár idén a szúnyogok nagy száma tűnik a legrosszabb fejleménynek, van ennél aggasztóbb jelenség is: az új szúnyogfajok megjelenése. Az ÁNTSZ szerint az elmúlt 20 évben Európában több olyan szúnyogfaj jelent meg, ami korábban nem volt jelen a kontinensen. 2014 óta ezért hazánkban is célzott vizsgálatokat végeznek, ennek eredményeként pedig már 3 olyan új faj megjelenését is regisztrálták, amelyek eredeti élőhelye Délkelet-Ázsia. Valószínűleg a kereskedelemnek köszönhetően, különböző áruk importjával került be Magyarországra az ázsiai bozótszúnyog, a koreai szúnyog és az ázsiai tigrisszúnyog is. De megjelentek a korábban csak a mediterrán és a trópusi országokban jellemző, vérszívó lepkeszúnyogok is, amelyeknek eddig csak ártalmatlan rokonai éltek nálunk. Az új fajokkal pedig új betegségek is érkeztek.

Kutyák veszélyben

Bár ezek a fajok akár emberre veszélyes betegségeket is terjeszthetnek, a legvédtelenebbek mégis a kutyák. Házi kedvencünk legnagyobb ellensége talán az ázsiai tigrisszúnyog, amit sasszeműek a fekete-fehér lábairól tudnak felismerni. Neki van még egy kellemetlen ismertetőjegye, ő ugyanis nemcsak este vagy éjszaka csíp, hanem napközben, szikrázó napsütésben is szeret táplálkozni, ráadásul több, trópusi betegséget is terjeszthet. A vérszívó lepkeszúnyogok pedig a leishmaniózis nevű, kutyákra nézve végzetes betegség közvetítői. Persze nemcsak az új jövevények veszélyesek, az Európában régóta itt élő fajok felelősek például a szívférgességért, ami az ebek számára szintén halálos kimenetelű megbetegedés.

Van megoldás

A kulcsszó ezeknél a betegségeknél a megelőzés, hiszen ha a kórokozók bejutnak a kutya szervezetébe, akkor sok esetben már lehetetlen elkerülni a bajt. A Frontline Tri-Act úgynevezett repellens hatással védi meg kedvencét a szúnyogoktól, vagyis gátolja a vérszívást. Ha pedig a szúnyog nem tud egy potenciális gazdatesten vért szívni, akkor azonnal másik áldozatot keres.

Kerülje el, hogy az ön kutyája legyen a szúnyogok következő áldozata!