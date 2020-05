Modern francia stílus a TEAKhome-tól

Tudta, hogy Székesfehérváron is tud igazi kuriózumnak számító indonéz teakfa bútorokat vásárolni? Ha ellátogat a Pozsonyi útra, megtalálja a TEAKhome bemutatótermét, ahol Katalin várja az érdeklődőket. A TEAKhome Kft. 2017. óta kínál különleges, egzotikus faanyagokból, francia formatervezés alapján kézzel készített tömörfa bútorokat és egyedi kőmosdókat. Az elmúlt néhány évben a lakberendezők és az igényes, minőségi bútorokat kereső lakástulajdonosok is felfedezték maguknak ezt a Magyarországon is egyedülálló kínálatot. A TEAKhome-nál nem csak a termékkínálat, hanem az ügyfélkiszolgálás is első osztályú. A bemutatóteremben Katalin minden érdeklődőnek előzetes bejelentkezés után személyre szabottan segít kiválasztani a tökéletes bútorokat. A modern, francia stílus segítségével otthona kényelmes, praktikus és elegáns lesz egyszerre.

Frissítse fel otthona stílusát a legújabb trendeknek megfelelően! Ehhez nyújt segítséget ez a cikk, amiben a lakás minden helyiségéhez kap néhány nagyszerű lakberendezési ötletet!

2020-as design trendek a természetesség és fenntarthatóság jegyében

Az idei lakberendezési irányzatok egyfajta visszatérést jeleznek a természethez mind színekben, mind pedig alapanyagokban. A minimalista stílust felváltja a látványosabb „maximalista” design. De emellett nem tűnik el az indusztriális stílus sem. A TEAKhome termékkínálatával mindez könnyen megvalósítható, hiszen designereink eddig is a természetes anyagok használata mellett kötelezték el magukat.

Biofília design

A természetes anyagok, mint a tömörfa vagy kő, egyre hangsúlyosabbá válnak a belső terekben, mivel az ember igénye a természettel való harmónia visszaállítására manapság különösen erős. A természetes környezet pozitív hatással van a közérzetre, növekszik a teljesítmény, csökken a stressz. Ezt a hatást tovább erősíti a tágas, napfényes belső terek kialakítása is. Tömörfa bútort a lakás bármelyik helyiségébe választhatunk, beleértve a fürdőszobát is, hiszen a teakfa anyagában vízálló. Egy tömörfa bútor sokkal több egyszerű design elemnél: olyan bútordarab, ami az életünk részévé válik. A kő és márvány mosdóink egyre nagyobb népszerűsége is mutatja a természetesség utáni vágyat. Egy kőmosdó azt az érzést kelti, mintha egy csobogó patakban mosnánk kezet.

Környezettudatosság

Előtérbe került a fenntarthatóság kérdése a lakberendezésben is. A TEAKhome filozófiájának is fontos része, hogy ellenőrzött, fenntartható forrásból származó vagy újrahasznosított anyagból készítsük a bútorainkat.

Az év színe a klasszikus kék

Bár a 2020-as év színének a klasszikus kéket választották, mellette a földszíneknek és a nőies, pasztell árnyalatoknak is szerep jut. Bátran válasszunk sötét színárnyalatokat, akár a feketét is, mert jól kombinálható a világosabb színekkel és a natúr fával, ami tökéletes kontrasztot teremt, mégsem válik nyomasztóvá.

Textúrák, nemes anyagok kombinálása

Népszerűek maradnak a geometriai minták, de a vibráló, színes virágmintás tapéták is meghatározóak 2020-ban. A színek, formák, textúrák kiemelt jelentőséget kapnak, amihez a különböző tömörfa bútorok tökéletesen illeszkednek, hiszen minden faanyag más és más árnyalattal és erezettel (sőt illattal) teremt különleges enteriőrt. A férfiasabb, indusztriális stílus továbbra is reneszánszát éli. A nyers, ipari anyagok mint a beton, kő vagy fém nagyszerűen kombinálhatóak a valódi fával. A TEAKhome-nál széles a paletta a teakfától a rózsafáig vagy a mahagónitól a tölgyig. Ismerje meg kínálatunkat, és vigye be a természet egy darabkáját az otthonába!

