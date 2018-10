Mire figyeljünk a mosdó kiválasztásakor?

Bár talán elsőre nem is gondolnánk, de a mosdó kiválasztásakor is van néhány olyan szempont, amelyet jó, ha átgondolunk, mielőtt megvesszük a számunkra legmegfelelőbb darabot.

Kezdjük az elején

Gondoljuk át és vegyük sorra meglévő fürdőszobai szokásainkat! Hány fős a családunk? Hányan szoktunk a fürdőben tartózkodni? Hányan mosunk egyszerre fogat? Ha van gyermekünk, akkor ott kell-e állni mellette kézmosáskor, szüksége van még segítségre? Régóta vágyunk már dupla mosdóra?

Mivel ez szinte a leggyakrabban használt fürdőszobai szaniter, amelyet bútorral, azaz fürdőszobai szekrénnyel is kombinálhatunk, de dizájn elemként is megállja a helyét például egy lebegő mosdópulttal kombinálva, számtalan lehetőség rejlik benne!

A minőség alap

A minőségi mosdó kiválasztásakor figyeljünk arra, hogy milyen anyagból készült. Lehetőség szerint válasszunk dolomit alapú keveréket, azaz öntött műmárványt, vagy kerámiából készült mosdót. Utóbbi előnye, hogy hosszabb élettartamú, jobban tartja a formáját és ellenállóbb a mindennapos használat során.

A RAVAK azt mondja, hogy a legjobb mosdó az, amelyet használat közben észre sem veszünk. Ez azt jelenti, hogy kellően széles, így nem korlátozza a mozgást, és elegendő pakolófelülettel rendelkezik, hogy mindennek meglegyen a helye, ami jó, ha kéznél is van.

Megfelelő forma és méret

A klasszikus 60/70/80 cm-es mosdókon kívül dupla mosdókat és kisebb kézmosókat is megtalálhatunk a gyártók kínálatában. A RAVAK mosdók tökéletesen illenek a kínálatukban megtalálható fürdőszobai koncepciókhoz. Vannak olyan darabok, amelyek akár a kád fölé is elhelyezhetők, illetve külön használhatóak a hozzá illő bútorokkal. Ez azért is fontos szempont, mert így biztos, hogy a fürdőszobánk berendezése egységes és letisztult lesz, amelyben pihentető minden egyes eltöltött pillanat.

A mosdó kialakítása mellett a hozzá passzoló csaptelep is fontos kérdés, mert a kettőnek szintén összhangban kell lennie egymással. Gondoljuk át azt is, hogy magát a mosdót szekrénnyel képzeljük el, amelyben akár a törölközőket is tárolhatjuk, vagy inkább egy mutatós, például fa mosdópultra helyeznénk. Mindkettőben sok a fantázia, nem is olyan egyszerű eldönteni, hogy melyik stílust és megoldást érezzük magunkénak.