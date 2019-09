Mindig lehet többet tenni – Tovább bővül a Hankook jótékonysági programja

Újabb elemmel bővül a Hankook Tire Magyarország Kft. sokszínű társadalmi felelősségvállalási programja. A vállalat a dolgozói számára nyújtott kedvezményes abroncsvásárlási lehetőségből származó bevételeinek meghatározott részét a beteg vagy hátrányos helyzetben lévő gyermekeket segítő alapítványok részére ajánlja fel.

Sokszor csak a szándékon múlik, hogy még többet tegyünk egymásért – ez a gondolat hívta életre a Hankook Tire Magyarország Kft. legújabb kezdeményezését. A vállalat ezúttal a nagy népszerűségnek örvendő dolgozói abroncsvásárlási lehetőséget köti össze civil szervezetek támogatásával: az akcióban vásárolt abroncsok árának 10 százalékát év végén a Hankook a gyár dolgozói által megjelölt alapítvány számára utalja át.

Az elmúlt évek során a Hankook egy átgondolt, szilárd alapokon nyugvó társadalmi felelősségvállalási programot állított össze. A Hankook Értékteremtő Program számos helyi és országos kezdeményezést, a felelős mobilitás jegyében zajló és az egészséges életmódra ösztönző aktivitást foglal magába. A vállalat emellett nagy hangsúlyt fektet oktatási intézmények és civil szervezetek támogatására is.

A Hankook ezúttal a dolgozói számára biztosított kedvezményes abroncsvásárlási lehetőséget bővítette ki a civil szervezetek támogatásával, ami a Hankook ADJ (azaz Abroncsokkal, Dolgozóink, Jó ügyekért) nevet kapta. A munkatársak immár nem csupán kedvező áron jutnak hozzá a gyár prémium kategóriás abroncsaihoz, de közvetve egy nemes ügyhöz is hozzájárulnak: a vásárolt abroncsok árának 10 százalékát év végén a gyár dolgozói által megjelölt alapítvány számára utalják át. Valamennyi dolgozó egyénileg dönthet arról, hogy a programban részt vevő alapítványok közül melyiket kívánja idén támogatni. Bárhogyan is döntenek, a pénz biztosan jó helyre kerül: gondos mérlegelést követően idén az Árvácska Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, valamint a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány került a támogatható szervezetek közé.

„Munkatársaink eddig is örömmel és töretlen lelkesedéssel vettek részt a társadalmi célú és a jótékonysági programjainkban is. Reméljük, hogy ezt a kezdeményezést is olyan örömmel és szeretettel fogadják majd, mint a korábbiakat, és bízunk benne, hogy év végén szép nagy összegek vándorolnak majd az alapítványok számláira” – mondta Hwang Seong Hak, a Hankook Tire Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Az abroncsgyártó hazai munkavállalói évek óta aktív szerepet vállalnak a vállalat társadalmi programjaiban. A Hankook Dolgozói Önkéntes Programjának 2019-es kiírásában szintén a gyár dolgozói tettek javaslatot a támogatandó projektekre, melyek közül év végéig 45 valósul meg. A Hankook most zajló Tekerd Jobbra kampányában pedig a kerékpáros közösség „tekeri össze” a támogatásra fordított összeget, amelynek keretein belül idén ugyancsak egy kiemelten fontos tevékenységet végző intézmény, a gyermekhospice ellátást nyújtó Tábitha Ház működésére ajánlották fel. A társadalom számára meghatározó szerepet betöltő közhasznú szervezetek munkájához kíván segítséget nyújtani a vállalat a Hankook Abroncsadományozási Programmal is, melyre a pályázatokat 2019. augusztus 23-ig lehetett benyújtani.

