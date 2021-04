Milyen összefüggés van a mozgás és a vírus elleni védelem között?

A koronavírus járvány sajnos már olyan markánsan jelen van az életünkben, ami mindenkit befolyásol közvetve vagy közvetlenül. Az életünk megváltozott, az életmódunk, a szokásaink, a munkánk, mind-mind változtatásokra kényszerült.

Mindenki igyekszik megőrizni az egészségét, megóvni a szeretteit és mellette teljes életet élni. Az oltások megjelenésével reménykedhetünk, hogy hamarosan könnyebb lesz az életünk, de ehhez el kell érni egy biztos pontra. Addig pedig meg kell tenni a tőlünk telhető legtöbbet, hogy átvészeljük a pandémiát.

A higiéniás szabályok betartása mellett, a helyes étkezés és a mozgás is nagyban befolyásolja, hogy mennyire vagyunk ellenállóak a vírussal szemben. Erről írunk cikkünkben.

A kényelem az ellenségünk

A legtöbben tudják, hogy a mozgás és az ideális testsúly szoros összefüggésben van egymással, ám a sport, a mindennapi mozgásformák sokkal fontosabbak, mint azt elsőre gondolnánk. Az ember kényelmes lény, aki sosem mozgott, az nehezen fog kilépni a komfortzónájából, pedig ez az egyik legbiztosabb receptje, hogy távol tartsuk magunktól a kórokozókat, illetve, hogy a szervezetbe kerülve könnyedén legyőzzük őket.

Az emberi szervezet egymással szoros kapcsolatban álló rendszerek összessége, amiben az izmoknak és a mozgási szervrendszernek különösen nagy szerep jut, mert minden egyébre is hatással vannak.

A mozgás fokozza az egészséges vérkeringést, erősíti a csontokat és porcokat, hatására hormonok szabadulnak fel, melyeknek védelmi szerepe is van, illetve az immunrendszerünk is sokkal tevékenyebb és erősebb, ha beindulnak a mozgás által katalizált biokémiai folyamataink. A rendszeresen sportolók körében ritkábbak a vírusos és a daganatos megbetegedések is, illetve a mozgás által a tüdőnket is edzésben tartjuk, így a légúti megbetegedések lefolyása is enyhébb lehet.

Még a vádli izmai is jóval fontosabb szerepet töltenek be, mint a járás elősegítése, ugyanis segítenek ugyanis a szív számára a véráram megfelelő fenntartásában, így azoknál, akik sok időt töltenek ülő helyzetben, keringési rendellenességek is kialakulhatnak.

A mozgásszegény életmód kockázatai

A mozgásszegény életmódból következően számos civilizációs betegséggel kell szembenéznünk, ezért érdemes megfontolni, hogy elhagyjuk a fotel kényelmét és teszünk az életünk megóvása érdekében!

A mozgásszegény életmód egyik gyakori velejárója a csontritkulás – vagyis a csont tömegének elvesztése, a szerves kalcium kiürülése.

A szív is egy izom, amit rendszeresen edzeni kell, ebben pedig jelentős szerepet játszik a rendszeres testmozgás is. A szív- érrendszeri panaszok, trombózis megelőzése érdekében is fontos tehát, hogy mozgásban maradjunk! Ha sokat ücsörgünk, egy kompressziós zokni is sokat segíthet, ami hozzájárul a vádli egészséges vérkeringésének fenntartásához. Kezdjük fokozatosan a mozgást, és előzzük meg a lesérülést!

A mozgáshiány egyik leggyakoribb következménye a túlsúly, ami kedvező feltételeket jelent a cukorbetegség kialakulásának . Az elhízás azonban legyengíti az immunrendszert is, és ez egyenes út a kórokozó vírusok és baktériumok elszaporodásához.

Aki hallomásból ismeri csak a sportot és mozgást, az számíthat rá, hogy ízületi megbetegedései, artrózisa lesz, gyulladások, reuma alakul ki nála.

Láthatjuk, hogy a mozgás milyen fontos, és minden mindennel összefügg. Ha szeretnénk elkerülni a felsorolt probléma csoportokat és a vírusokkal szemben ellenálló szervezetre törekszünk, akkor építsük be a mindennapjainkba a mozgást. Nem kell maratoni futónak lenni, de azért a sakk sem az igazi. Azt tegyük, ami örömet okoz: táncoljunk, jógázzunk, focizzunk, kocogjunk, aerobikozzunk stb. A lényeg, hogy hozzuk mozgásba a testet és ezáltal pörgessük fel az immunrendszert!

Már napi 15-20 perc mozgás is sokat számít, heti 2-3 alkalommal. Legyünk fokozatosak és következetesek magunkkal!

A mozgás mellett kerüljünk a szénhidrátok túlfogyasztását, ugyanis a baktériumok, gombák, vírusok is cukorral táplálkoznak, és egy legyengült szervezetbe jutva csak még rosszabb lesz, ha állandóan péksüteménnyel és csokival tömjük magunkat. Mutassunk példát, törekedjünk az egészséges táplálkozásra, együnk húsokat, belsőségeket, zöldségeket nagy mennyiségben. Szedjünk D-vitamint és C-vitamint, és tartsuk be a higiéniás szabályokat!