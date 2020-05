Mi alapján válasszunk univerzális távirányítót?

Az okostelefonok korában már egy egyszerű távirányító elavult eszköznek számít. De azért még ne írjuk le őket. Nem mindenki rendelkezik még okos TV-vel, ezért a hagyományos televízióhoz bizony szükség van távkapcsolóra.

Amikor divatba került, hatalmas szenzáció volt az univerzális távirányító. Manapság is nagy divatja van, hiszen, ha elveszítjük az eredetit, vagy valamilyen okból tönkre megy, nem kell kidobni vele együtt a televíziónkat is, mert nem tudunk egy ugyanolyat felhajtani. Ráadásul vannak már olyan univerzális távirányítók, amiket „tanítani” sem kell.

Na de mit is jelent, hogy nem kell tanítani a távkapcsolót? Az univerzális távirányítók lényege igazából az, hogy póteszközként használható az eredeti távirányító helyett, de legtöbb esetben ezeket programozni kell, hogy a mi TV-nk is reagáljon rá. Manapság már léteznek olyan univerzális távkapcsolók is, amik már eleve programozva vannak, és egyből irányítani tudják a TV-nket.

Nem kell őket külön programozni, vagyis megtanítani, rögtön tudják, amit kell. Természetesen ezek a távirányítók nincsenek az összes TV márkára programozva.

Programozott vagy programozás nélküli távirányítót válasszunk?

A programozott távirányítók általában a gyártó összes készülékére rá vannak hangolva. Ez azt jelenti, hogy a használati utasításban szereplő fajtákat tudjuk velük irányítani. Ezt a listát mindenképp böngésszük végig vásárlás előtt, nehogy olyat válasszunk, ami a mi TV-nkkel pont nem passzol össze.

Nagy előnye a programozott fajtának, hogy nem igényel semmilyen szaktudást vagy használati utasítás böngészést. A távirányító egyből működni fog, de csak azokkal az eszközökkel, amikre előre beprogramozták, saját beállításra nincs lehetőség.

A nem programozott távirányítók az előre programozott eszközökkel ellentétben az összes gyártó összes eszközével kompatibilisek. Ilyen esetben nem fogunk rossz távkapcsolót választani, mert mindegyik televízióval működni fog. Ugyanakkor minden készülékhez külön-külön be kell állítani, nem működik csak magától.

Ez sokakat eltántorít, hiszen nem mindenki ért a távirányító programozáshoz, még a használati utasítás segítségével sem. Persze van, akinek ez a kisujjában van, neki remek választás lehet egy ilyen eszköz.

Csak TV-hez lehet univerzális távirányítót kapni?

Mivel nem csak TV, de más egyéb készülék is távirányító segítségével irányítható, adja magát a kérdés, hogy az univerzális távkapcsolóval csak televíziót lehet vezérelni? Mert ugye nem csak a TV-jé tud tönkre menni vagy elveszni. Egyes univerzális távirányítók már képesek vezérelni a televízión túl a klímát, zenelejátszót, a garázskaput vagy a világítást is. Persze nem mindent egyszerre, érdemes utánajárni, hogy az egyes kapcsolók milyen funkciókkal bírnak, amik nagyban befolyásolják, hogy mennyire széles körben használható az adott eszköz.

Emellett a funkciók a televíziók miatt is fontosak lehetnek. Rengeteg olyan TV van forgalomban, ami számos speciális beállítással rendelkezik. A póttávirányító kiválasztásánál érdemes figyelembe venni ezeket a beállításokat, hogy az új eszköz is képes legyen ezeket irányítani. Sajnos az univerzális távirányítók fejlődése nem mindig halad olyan gyors ütemben, mint a TV-k fejlődése, ezért előfordulhat, hogy nem tudunk az összes funkcióhoz kompatibilis távirányítót találni, de persze nem lehetetlen a feladat, csak némi utánajárásra lesz szükség.