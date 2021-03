Mennyire biztonságos az OTP Direkt, vagy a netbanki szolgáltatások úgy általában?

Szinte minden bank nyújt netbanki és mobilbanki szolgáltatást az ügyfeleinek. Az OTP volt az első, aki elindult ebbe az irányba, és létrehozta az OTPDirekt netbanki rendszert. Természetesen a többi bank is követte a példáját, és már szinte nincs is olyan pénzintézet, aki ne rendelkezne ilyesmivel. A koronavírus kitörése még inkább megnövelte az érdeklődést az online bankolás iránt, hiszen a netbank segítségével a minimumra lehet csökkenteni azoknak a banki ügyleteknek a számát, melyek személyes jelenlétet igényelnek.

Sokan azonban még mindig tartanak a netbank használatától, és mivel már a Facebook és az e-mail fiókok feltörése is egyre elterjedtebb, nem is csoda, hogy vannak, akik attól tartanak, hogy a netbankon keresztül hozzáférhetnek a személyes adataikhoz és a bankszámlájukhoz. A bankok mindent megtesznek, hogy a netbank felületére a lehető legbiztonságosabb módon lehessen belépni. Erre az Európai Unió is számos rendeletet és szabályt vezet be, hogy a bankok a minél nagyobb biztonságot garantálhassanak az ügyfeleik számára.

Hogyan lehet belépni az OTPDirekt-be?

Az OTPDirekt belépési rendszere is, ahogy a legtöbb bank esetében, több lépcsőben és többféle módon működik. Ha fellépünk a netbank felületére, akkor három lehetőség kínálkozik számunkra. Egyrészt beléphetünk számlaszámmal, amihez az azonosítónkra és egy jelszóra is szükségünk lesz. Másrészt használhatjuk csak egyszerűen az azonosítónkat és a jelszavunkat, hiszen erre is van lehetőség. A jelszót és az azonosítót célszerű külön tárolni, sőt, a legjobb, ha fejben tartjuk őket. Sokan mentik el a különböző jelszavaikat a számítógépükön, de a banki belépéshez szükséges adatok nem célszerű elmenteni.

A harmadik lehetőség, ha QR kódos belépést kérünk. Ebben az esetben szükséges, hogy a SmartBank alkalmazás le legyen töltve a mobilunkra, és aktiválva is legyen. A QR kódot ugyanis ennek az alkalmazásnak a segítségével tudjuk leolvasni, és a SmartBank belépési kódunkkal fogunk tudni a netbank felületére belépni. Ha azonban nincs mobilbank applikációnk, akkor a másik két lehetőséget tudjuk igénybe venni.

Milyen biztonsági szabályokat érdemes betartani?

A internetes bankoláshoz való alkalmazás alapvetően biztonságos, hiszen nem elég csak egyetlen jelszó vagy adat a belépéshez. Ugyanakkor vannak olyan szabályok, melyeket nekünk is be kell tartani, hogy az adataink valóban biztonságba legyenek. A bankok tűzfalai megvédik a rendszert az illetéktelen behatolóktól, de nekünk is vigyázni kell, hogy a belépéshez szükséges adatink ne kerüljenek illetéktelenek kezébe. Az első, és legfontosabb, hogy a belépéshez szükséges adatokat sose írjuk fel ugyanarra a lapra, cetlire, és ne egy más mellett tartsuk ezeket az információkat.

Lehetőleg sose nyilvános gépen bankoljunk, amennyiben mégis erre kerül sor, az adatainkat semmi esetre se mentsük el. Vannak gépek, melyen ez a mentés automatikusan megtörténik, ezért a nyilvános gépekkel mindenképp érdemes vigyázni. A mobil alkalmazás kódját is inkább jegyezzük meg.