Luxus fehérnemű karácsonyra (szponzorált tartalom)

Minden nő szeret szép és csábító lenni, így ha valaki a párjának szép fehérneműt ajándékoz, azzal biztosan örömet okoz. Ennek is megvan azonban pár szabálya és trükkje, amelyekre ha odafigyelünk, nem tudunk melléfogni.

Adjunk a minőségre

Akár karácsonykor is lehet az ajándék része egy szép szett. Ilyenkor olyan darabokat is kiválaszthatunk, amelyek egy átlagos hétköznap nem ‘adják magukat’. Egy igényes body, vagy push-up neglizsé biztos mosolyt varázsol kedvesünk vagy nejünk arcára.

A hangsúly itt az ‘igényesen’ van, mert a befektetett figyelem adja meg az ajándék igazi értékét. Olyan fehérneműt válasszunk, ami egyrészt tetszeni fog választottunknak, vagyis passzol a stílusához, alkatához. Másrészt – természetesen – ne a Nyugati aluljáróban válogassunk, hanem tegyük félre a pénz számolgatását, és luxus darabokkal kényeztessük a másikat. Bugyit mindenki tud magának vásárolni, ha akar, de egy szép ajándék azt mutatja meg, mit látunk bele a kedvesünkbe. Bombázót, hercegnőt, csábító démont – nyugodtan vessük be a fantáziánkat.

Ne ezzel kezdjük az ismerkedést

A másik fontos tényező, hogy gondoljunk arra is, szeretne-e a célszemély a mi csábító démonunk lenni. Azaz van-e a kapcsolat olyan fázisban, hogy intim ajándékokat lehet már egymásnak adni.

Aki nem szereti a gyors közeledést, és netán még csak a kézenfogós sétáknál és moziknál tart az ismerkedés, annál nem feltétlenül fogunk sikert aratni egy szép fehérneművel.

Szexi ruhadarabokat – akár csak egy harisnyát – annak vegyünk, akivel párkapcsolatban vagyunk. Természetesen nem ez a jó ajándék egy kolléganőnek, nőrokonunknak, kedvenc könyvtárosunknak.

A testhez érő ruhadarabok az etikett szerint csak igen közeli hozzátartozóknak adhatók ajándékba, tisztálkodási szerek – például tusfürdő – pedig senkinek nem. Ha viszont a párunknak vásárolunk, lazulnak a szabályok, kettőnk kapcsolata a mérvadó; beleférhet egy-egy pikáns darab is.

Nem kell feszengenünk a fehérnemű boltban

Nehéz kérdés, hogy hol szerezzük be ezeket a szép, de szexi ajándékokat. A plázákban vannak üzletek, ahol kimondottan kihívó szetteket is lehet kapni, no és persze vannak szakboltok is erotikus termékeknek. Ám nem mindenki szeret ilyen helyeken válogatni, netán egy ilyen üzletből kifordulva belefutni szomszédjába, főnökébe.

A webáruházakban azonban korlátlan ideig nézelődhetünk, és hatalmas a választék, Bármilyen az ízlésünk, bármilyen alkata van a párunknak, biztosan találunk különleges darabokat.