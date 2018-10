Legyünk eladók Gyöngyösön

Ha megkeressük Gyöngyöst Magyarország térképén, látható, hogy Heves megyéhez tartozik. Egy igen változatos terület, hiszen északi oldalán a Mátra hegység, még déli oldalán az Alföld terül el, valamint négy folyó is keresztülhalad rajta.

Mint a legtöbb város, Gyöngyös is rendelkezik, számos munkalehetőséggel, melyeket itt megtekinthetünk, kedvünk szerint válogathatunk az állások között, hiszen egy egészen nagyvárosról beszélünk. Rendelkezik számos olyan látnivalóval, amely emeli a város hírnevét, és szépségét, mind turisztikailag, mind álláslehetőség szempontjából. Megtekinthetjük a Fő teret, ahol több szobrot és grófok lakásait, valamint a város könyvtárát találhatjuk, itt kerülnek megrendezésre a városban lezajló ünnepségek, programok, koncertek. A város vallási szempontból fejlett, hiszen számtalan különféle templomot, mint például római katolikus, református, ortodox, zsinagóga, és egy kisebb kápolnát is találni a település különböző pontjain. De ne ragadjunk le csak a vallásnál, hiszen tudományban is kiemelkedő, itt található a Mátra Múzeum, amely az egykori Orczy-kastélyban kapott helyet. Ezen kívül a Grassalkovich ház is rendelkezik állandó kiállítással, mégpedig Herman Lipót festőművész műveit mutatja be. Megemlíthetjük még a Palóc népművészeti kiállítást, és a Babaházat is. Végezetük beszélhetünk még az egyéb látnivalókról, mint például Mátravasút, Kisállatkert, Víztorony, Városi Sportcsarnok és az uszoda is, amely Dr. Csépe György nevéhez fűződik.

Rátérve az eladói munkakörre, nézzük át mivel is kell rendelkeznie egy eladónak. Ebben a munkakörben több különböző feladatot kell ellátni, amelyhez több munkaerő szükséges, hiszen ha egy nagyobb kereskedelmet nézünk, ott szükséges az áruk feltöltése, árazása, leltározása, raktározása. Valamint tájékozottnak kell lenni minden terméket illetően és figyelembe kell venni a vevők szükségleteit, igényeit. Itt kitérhetünk arra, hogy az árukat is át kell vennie a beszállítóktól, óvnia kell a sérülésektől, tehát olyan helyet kell biztosítania ahol megfelelő tárolási lehetőség adott. Ezt követi a már fentebb említett áru elhelyezése, árazása, ekkor kerül kapcsolatba a vevőkkel, akiknek segítséget kell nyújtania, és szükség esetén a panaszaikat kezelnie.

Könnyű fizikai munkának tudható be, de gondolnunk kell arra, hogy fokozott a mozgásszervi panaszok kialakulása, hiszen többfajta mozgást végzünk egy ilyen munka folyamán, legtöbbet állunk, de többször előfordulhat, hogy cipekedni és emelni kell. Fizikai munkavégzés mellett ez szellemi munkavégzés is, gondolhatunk itt magára az eladásra, a pénztározásra, hiszen fokozottan figyelni kell a megfelelő eladási funkciókra, a pénztárgépek használatára, a termékek árainak helyes bevitelére, mind, ha vonalkód olvasós, mind, ha kézzel pötyögtetős. Valamint a visszajárók pontos összegének megállapítására, igaz a legtöbb modern pénztárgép már kiírja, hogy mennyi is a visszajáró, de a kisebb boltokban, még az eladóknak maguknak kell számolni, hogy pontosan adjanak vissza. Fokozott a stressz helyzet is, amely legtöbbször a vásárlók felől érkezik, mivel elég sok az agresszív és a gondolkodás nélküli támadó ember.