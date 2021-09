Légy stílusos a legjobb női bokacsizmákban!

Az őszi hónapok beköszöntével érdemes lehet egy kicsit átnézni a ruhatárat, beleértve a cipősszekrényt is, hogy biztosan minden szükséges felszerelésünk meglegyen az új szezonra. A lábbelik esetében szinte mindig belefér egy kis készletfeltöltés, ősszel pedig a bokacsizma az a kiegészítő, amit semmiképpen nem lenne szabad kihagyni!

Miért is szeretjük a bokacsizmákat?

Amikor az első igazán hűvös napok megérkeznek ősszel, akkor a félcipők, balerinák, szandálok és papucsok már nagyon kevésnek bizonyulnak. Célszerű időben felkészülni erre az időszakra, és beszerezni néhány, időjárásnak megfelelő lábbelit, amik elég melegek ahhoz, hogy ne fázzon a lábunk a hűvös reggeleken. Ilyenkor okkal kerül előtérbe a női bokacsizma: rendkívül sokoldalú és jól használható lábbeli, ugyanis gyakorlatilag bármihez fel lehet venni. Farmerhez, de egy csinos ruhához, szoknyához is tökéletes választás.

A női bokacsizma választék ugyanakkor nagyon nagy, és ha nincs konkrét elképzelésed, hirtelen nehéznek tűnhet a választás. Fontos, hogy a csizmád passzoljon a ruhatárad többi eleméhez, hiszen ezek fogják meghatározni az összképet. Különös figyelmet kell fordítanod ezzel kapcsolatosan a kabátokra, dzsekikre, valamint a táskára, ami éppen nálad van, ezek az elemek ugyanis nem árt, ha harmonizálnak egymással: nagyon csinos és egységes megjelenést kölcsönöznek!

Külcsín mellett a kényelem is fontos

Egy csizmától persze nemcsak azt várjuk, hogy csinos legyen, hanem azt is, hogy kényelmes. Természetesen csak Te tudhatod igazán, hogy számodra mi komfortos. Van, aki csak lapostalpú lábbeliben tudja elképzelni a mindennapokat, másnak azonban alap a magassarkú vagy platform cipő. Ha van egy jól bevált fazonod, online vásárláskor ahhoz hasonlókat keress, így biztosan nem fogsz próba nélkül sem mellényúlni!

Bármelyik bokacsizmát választod is, szuperül fog passzolni egy nőiesebb, elegánsabb, vagy akár egy lazább szetthez is. A magassarkút is fel lehet venni szoknyával és egy testhezálló farmerrel egyaránt, mindkettővel hihetetlenül csajos hatást kelt, ráadásul optikailag hosszítják a lábadat és szuper tartást is biztosítanak!

Nyugodtan válassz merészebb színeket!

A 2021-es őszi divat a színek tekintetében igen sokrétű: ha az a típus vagy, aki szereti a feltűnést, akár piros, lila, vagy zöld lábbelit is választhatsz – persze a megfelelő dzsekihez és táskához. Egy hozzá passzoló táskával és kabáttal szuper lesz az összkép és igazán trendi lesz a megjelenésed.

Bakancs vagy bokacsizma?

Az utóbbi években a bakancs egészen komoly szerepet kap a divatban, ezért nőiesebb, csinosabb darabok is készülnek – ezek egyfajta hibridek a bakancsok és a bokacsizmák elegyéből. Ezek általában fűzősek, de az oldalukra tett cipzár segítségével könnyen lehet őket fel-le venni. Létezik magassarkú változat a bakancsokból is, hogy még csajosabbak lehessenek – amennyiben neked is tetszenek ezek a lábbelik, itt az ideje, hogy kipróbáld őket! A CCC kínálatában online és offline is elérhetők.