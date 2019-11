Kiváló eredmények a Budapest Bank kisvállalkozási üzletágánál

A kisvállalkozások meghatározó szerepet játszanak a hazai gazdaság teljesítményében, ezért a Budapest Bank hosszú ideje elkötelezett támogatójuk és együttműködő partnerük. A bank folyamatosan fejleszti elvárásaikhoz igazodva termékeit és szolgáltatásait, amelynek eredményeként a kisvállalkozói üzletágat dinamikus növekedés jellemezte az év első kilenc hónapjában. A kiváló eredmények elérésében nagy szerepe van a Budapest Bank fiókhálózatának. Erről beszélgettünk Kocsis Ilonával a székesfehérvári bankfiók vezetőjével.

Az év első kilenc hónapjában a Budapest Bank a kisvállalkozói szegmensben jelentősen javította korábbi pozícióit. Hitelállománya 13%-kal bővült, az új hitelkihelyezések 30%-kal nőttek, az új kisvállalkozói ügyfelek száma pedig 41%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ezek eredményeként az üzletág bevételei 15%-kal növekedtek. Ezzel a 0-200 millió forint közötti szegmensben a 3. helyezést, míg az 50-200 millió forint közötti árbevétellel rendelkező vállalkozásoknál 2. helyezést ért el.

A bank ügyfélkiszolgálási modelljét úgy építette fel, hogy a teljes fiókhálózatban, mind a 95 bankfiókban személyes kapcsolattartó, a kiemelt fiókokban pedig mikro specialista munkatárs áll az ügyfelek rendelkezésére. Az 50 millió forintnál magasabb éves árbevétellel rendelkező cégek esetében pedig a fiókvezetők biztosítják a kapcsolattartást, így a székesfehérvári fiókban Kocsis Ilona.

Mióta vezeti a székesfehérvári fiókot és mit tart fontosnak a munkájában?

Közgazdász diplomával, mérlegképes könyvelői és adótanácsadói végzettséggel rendelkezem. Korábban a vállalkozói szférában dolgoztam, gazdasági vezetőként, főkönyvelőként. 2016 óta dolgozom a Budapest Bankban, ahol vállalati kapcsolattartóként kezdtem a karrieremet. Tíz éve vagyok fiókvezető, 2011 óta vezetem a székesfehérvári fiókot. Fontosnak tartom a nyitottságot az ügyfeleink és a munkatársaim iránt és a kölcsönös tiszteleten alapuló emberi kapcsolatokat. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy ügyfeleinket olyan pozitív élményt nyújtsunk, ami nyomán azt érzik, hogy többet kaptak, mint amit vártak.

A kisvállalkozásokkal való együttműködésben mi a fontos az ügyfeleknek?

Úgy gondolom, hogy alapvető az együttműködésben, hogy partnerként tekintsünk a kisvállalkozások problémáira, nehézségeire, és hogy elismerjük az erőfeszítéseiket. Különösen fontos a személyes kapcsolattartás, valamint az, hogy megértően, szakmai hozzáértéssel forduljunk ügyfeleink felé. Ebben sokat segítenek a vállalkozói szférában korábban szerzett tapasztalataim, valamint a bank vállalati üzletágában tanácsadóként töltött éveim. Az ügyfelek kiszámíthatóságot és gyorsaságot várnak el tőlünk. Fiókunk évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújt, szakmailag felkészült munkatársakkal várjuk az ügyfeleket, akik szívesen ajánlanak bennünket.

Milyen szempontok alapján hoz döntést egy kisvállalkozó a hitelválasztásnál?

Megkérdeztük ügyfeleinket, és azt a választ kaptuk tőlük, hogy számukra a legfontosabb szempont az alacsony kamat, majd ezt követi az egyszerű igénylési folyamat és a gyors folyósítás. Mindezek nyomán átalakítottuk a kisvállalkozásoknak szóló hitelajánlatainkat, így a maximum 200 millió forint éves nettó árbevételű gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók már 18 hónapos működési múlttól hitelhez juthatnak akkor is, ha EVÁ-sok vagy KATÁ-sok. Az igénylés gyors és rugalmas: előre tájékoztatjuk ügyfeleinket a feltételekről, és a dokumentációs igény is minimális, pl. gazdasági társaságok esetében főkönyvi kivonatra sincs szükség. A kölcsönök szabadon felhasználhatók a vállalkozás gazdálkodásával összefüggésben, hitelkiváltásra is, tárgyi fedezet nélkül. Így például a folyószámlakölcsönnél egy a lejáratnál visszafizetés nélkül megújítható keretösszeget hagy jóvá a bank a folyószámlán 12 hónapos futamidőre, az éven túli kölcsönt pedig 13 és 72 hónap közötti futamidőre nyújtjuk fix havi törlesztőrészlettel.

Milyen új termékekkel és szolgáltatásokkal várják az ügyfeleket a jövő évben?

Az elmúlt időszakban a digitalizációval és az okos eszközök fejlődésével párhuzamosan a szolgáltatások teljessége és a minősége vált egyre inkább hangsúlyossá. Hosszú távon azok a szolgáltatók tudnak előnyre szert tenni, akik az ügyféligényt és az ügyfélélményt helyezik tudatosan az előtérbe, akik elsősorban megoldásokat és nem terméket értékesítenek, így növelve az ügyfélélményt. Ennek megfelelően a Budapest Bank kidolgozott egy digitális megoldásokra épülő pénzügyi asszisztens termék- és szolgáltatáscsomagot, amelyet jövőre vezetünk be. Ez segítséget nyújt majd a cégek adminisztrációs terheinek csökkentésében, lehetővé téve a számukra, hogy arra fordítsák az így felszabaduló időt, ami igazán fontos a számukra: a családjukra, tudásbővítésre, üzletélénkítésre vagy új ügyfelek megszerzésére. Hiszünk abban, hogy egy vállalkozás akkor lesz sikeres, ha az erősségeire tud fókuszálni, ami elsősorban a saját profiljának megfelelő tevékenysége, az új ügyfelek megszerzése, a megfelelő munkaerőgazdálkodás, a vállalkozásának a fejlesztése, a tudatos működés és a jövő építése.