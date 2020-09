Ki lesz a leghangosabb?

Átélted már, milyen érzés barátaiddal együtt egy stadion lelátóján végigizgulni egy focimeccset? És testközelből látni kedvenc játékosaidat, akik a meccs végén akár oda is mennek hozzád egy szelfire vagy egy pacsira? A Pancho Arénában mindezt most átélheted! A Puskás Akadémia FC újra elindítja iskolai szurkolói programját. Iskolások, hadd halljuk: hajrá, PAFC!

A korábbi években megálmodott kezdeményezés sikerén felbuzdulva a Puskás Akadémia FC a 2020/2021-es szezonban is elindítja szurkolói programját, amelynek keretében a térség általános és középiskoláinak tanulóit hívja a Pancho Arénába, hogy együtt szurkolják végig az NB I-es csapat hazai bajnoki mérkőzéseit. A diákok ingyenesen tekinthetik meg a találkozókat, s nem csupán a futballszurkolók világába pillanthatnak bele, de személyesen is találkozhatnak kedvenc labdarúgóikkal, s akár kedvet kaphatnak magához a játékhoz is, s megszerethetik a világ kétségkívül legnépszerűbb sportját, a labdarúgást.

Minél több ifjú szurkoló érkezik a Pancho Arénába, annál nagyobb lesz az esélyük a nyerésre, hiszen a bajnokság végén a legnagyobb összesített létszámban jelen lévő iskolákat értékes nyereményekkel és különdíjakkal jutalmazza a Puskás Akadémia FC. Az első helyezett iskola 200 ezer forint értékű informatikai eszközparkkal gazdagodik, a második helyezett 150 ezer forint értékben kap különféle iskolai berendezéseket, a harmadik helyezett pedig 100 ezer forint értékben sportfelszereléseket. A legaktívabb tanár munkáját különdíjjal ismeri el a klub, s az a csoport, amely a legötletesebb szurkolói hangulatképet készíti, szintén különdíjban részesül. Mi több, minden harmadik mérkőzést követően meglepetésajándék jár az egyes csoportoknak.

A csoportok a legfrekventáltabb ülőhelyekről nézhetik meg a találkozókat és a pálya közvetlen közelében szurkolhatnak a Puskás Akadémia FC labdarúgóinak. Ha az idejutást nehéz megoldani, akkor sem kell csüggedni, hiszen a klub bizonyos feltételek mellett támogatja az utazását a szurkolói csapatoknak – minden adott hát egy jó kis meccsnézéshez!

A programról, a jelentkezésről bővebben a https://www.puskasakademia.hu/ oldalon olvashatnak.

Na, ki lesz a leghangosabb? Iskolások, hadd halljuk, hajrá, PAFC!