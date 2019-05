Keresőoptimalizálás tanácsok a Google szóvivőjétől 2019-re

Gary Illyes korábban is sok hasznos információval látta már el a SEO szakértő embereket, ám most 2019 februárjában, a Redditen 2 órán át válaszolt a webmesterek által feltett kérdésekre. Gary Illyes a Google Trend elemzője és szóvivője is egyben, de dolgozott a Caffeine-n és a Googlebot-on is, jelenleg pedig a videós és képes keresésekkel foglalkozik házon belül.

Az AMA esemény (vagyis az „Ask Me Anything” – azaz a kérdezz tőlem bármit) közben valaki felvetette, hogy John Mueller és Gary Illyes egymásnak ellentmondóan nyilatkozott a Href lang ügyben. Ekkor John Mueller viccelődve meg is jegyezte, hogy szándékosan csinálták, hogy megnézzék, mennyire figyel közönség. Aztán Gary Illyes komolyra fordította a szót és elmondta, hogy direkt módon ez nem befolyásolja a rangsorolást, de célzottabb látogatókat hoz a weboldalra.

Rengetek hasznos SEO tippet és trükköt árult el a Google szakembere

Kiderült a beszélgetés alatt, hogy a domain és márka említéseket is figyeli a Google, de azt külön entitásként kezeli, így az a Tudásgráfban jöhet később jól. Volt érdeklődés a Search Console Indexelési jelentésének 100-as korlátjáról is, ám ennek technikai akadálya van, így egyelőre nem valószínű, hogy ez a szám növekedne. Ennél is hasznosabb információ volt azonban, hogy nem büntet a Google a tömeges belső linkelésekért. Az is kiderült, hogy EAT tekintetében növeli egy szerző oldalának státuszát, ha egy szakértő oldal hivatkozik rá.

Megtudhattuk azt is, hogy a kép és videókeresésekre a Google eddig nem túl sok energiát fektetett, ám most több mérnök csoport is dolgozik rajta. Sejtelmesen azt is elárulta, hogy keresőoptimalizálás szempontból sokkal több lehetőséget rejt ez a terület, mint azt a legtöbben gondolnák. Szintén megerősítést nyert a ccTLD, vagyis a helyi domain végződések prioritása.

Egy helyi végződésű domain előnyt élvez egy nemzetközivel vagy általánossal szemben. Az is kiderült, hogy a weboldalak funkcionális felépítése a térképes találatoknál számít, ám az általános kereséseknél nem. A hibázó SEO szakembereknek pedig megnyugtatásul közölte, hogy nincs helyrehozhatatlan hiba, ha keresőoptimalizálásról van szó.