Karácsonyfát az internetről- egyszerűen és biztonságosan!

A karácsonyfa beszerzése az ünnepre való készülődés, hangolódás egyik legfontosabb eleme, hiszen a feldíszített fenyő a karácsony leghangsúlyosabb tárgyi jelképe, mely heteken keresztül adja meg azt az atmoszférát, amire az ünnep épül.

A karácsonyfa megvásárlása azonban nem mindig örömteli, felszabadult élmény, hiszen az árustól árusig való járkálás, a tömegben, esti félhomályban, sötétben botorkálás, a tucatnyi jelölt átforgatása, ellenőrzése gyakran embert próbáló, időigényes, fárasztó feladat. Éppen ezért most mankót szeretnénk nyújtani azoknak, akik már előre rettegnek a feladattól! A fa beszerzésének metódusát kettébontva, lássuk először a válogatás mikéntjét és bevált trükkjeit, utána pedig ismerjünk meg egy viszonylag új, de jól működő módszert, az online karácsonyfa vásárlást.

A legtöbb településen már december elejétől kezdve megtelnek a parkolók, foghíjtelkek vagy éppen utcasarkok fenyőkkel, hogy az érdeklődők kiválaszthassák ünnepi növényüket. A vásárlást néhány tényező nagyban nehezíti. A korai sötétedés miatt, aki munka után ér az árushoz, szinte teljes sötétben lesz kénytelen nézelődni. Mivel a legtöbben a kora esti órákban érnek rá, ilyenkor borítékolható a tömeg is. Ez nem csupán kényelmetlenséget jelent, de a mostani vírushelyzetben kifejezetten ellenjavallt olyan helyen időt tölteni, ahol sokan zsúfolódnak össze kis helyen, a fenyőfa árusok placca pedig jellemzően ilyen. Jobb ötlet hétvégére időzíteni a vásárlást, amikor fényből több akad, a tömeg pedig jobban eloszlik, hiszen a többség egész nap ráér ilyenkor, nem mindenki ugyanabban a pár órában rohamozza meg az árudát. Kardinális kérdés az is, hogy hol vásároljunk. A kertészetek fő profilja eleve a növény, így fenyőből is itt találjuk általában a legnagyobb választékot, aki pedig élő fát szeretne, a kertészetekben szakszerűen kezelt, jól tartott példányok közül válogathat. A vágott fenyőket kínáló alkalmi árusok többsége régóta foglalkozik karácsonyfákkal, megszokott beszállítóik, sok éves gyakorlati tapasztalataik vannak, így az esetek többségében szép, friss fákat kínálnak. Garancia persze nincs a minőségre, így a vevőnek mindig résen kell lennie! Sose vegyünk előre becsomagolt fát, mindig forgassuk körbe a növényt, és végezzük el a szárazság-tesztet! Ez utóbbi azt hivatott megmutatni, hogy mennyire friss a növény, minél nagyobb a nedvesség tartalma, annál tovább fogja bírni a lakásban levélhullás nélkül. A teszt egyszerű, és csak két lépésből áll.

Csapjuk a fát függőlegesen tartva párszor a földhöz, majd nézzük meg, hullat-e levelet. Ha jelentősebb tűlevél szőnyeget látunk alatta, mondjunk le róla. A második lépés a tűlevél próba. Hajlítsunk félbe pár tűlevelet, és figyeljük meg, mi történik. Ha a tűlevél hajlott marad, vagy netán el is törik, a fa már kritikusan száraz. Amennyiben azonnal kirúgja magát, egyenesbe pattan, a növény még friss. Essen pár szó a formáról és magasságról is. Mivel a karácsonyfák magasság alapján kerülnek beárazásra, választhatunk, hogy alacsonyabb, de drágább fajtát, vagy magasabb, de egyszerűbb típust viszünk haza. Az ezüstfenyő, a nordmann, vagy a duglász ára magas, de egy egy-másfél méteres példány is csodás belőlük, melyet állványra, asztalkára helyezve optikailag megnagyobbíthatunk. A luc is szép, ráadásul olcsó, ebből hasonló összegért akár egy két-két és fél méteres darabot is beszerezhetünk. Szinte mindenki a tökéletes, minden oldalról hibátlan ágrendszerű fákat keresi, pedig nagyon sokan nem térbe, hanem falhoz vagy sarokba állítják a fát, így az, hogy egy helyen ághiányos, vagy szabálytalan, a gyakorlatban nem számít. Az ilyen fákra pedig mindig sikeresebben lehet alkudni, ezt se hagyjuk ki a számításból!

Nézzük most a másik lehetőséget, az online karácsonyfa vásárlást. Számos terméket már magabiztosan vásárolunk online, de a karácsonyi fenyők esetében ez még nem megszokott, pedig számos előnye van a módszernek. Hogy mik ezek? Nem kell a tömegben, az esti sötétben, vagy a gyakran hétvégén is zsúfolt árudában bóklászni, nem nyomja a vállunkat a hazaszállítás terhe, ami nem csak kényelmetlen, de gyakran jár az autó belterének beszennyezésével (aki már próbált gyantát kiszedni a kárpitból, érti miről van szó). Az online favásárlás ráadásul jelen helyzetben a biztonság záloga is, hiszen vírus szempontból teljesen veszélytelen, kockázatmentes, ami például idősebbeknél kiemelten fontos. Az internetes farendelés esetén sem kell lemondani a válogatásról, az érdeklődők kiválaszthatják leendő fájuk fajtáját, méretét, ráadásul átvételkor – ha nem tetszik a bekészített példány – a teherautón lévő, direkt erre az esetre felhalmozott fák közül is lehet szemezgetni.

