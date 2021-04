Így újítsd fel otthonod világítását a lakásfelújítási támogatással

Korszerűsítés, akár féláron: ez a lényege az idén januárban indult, azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvendő lakásfelújítási támogatásnak.

Az otthonunk modernizálásáért életre hívott program rendkívül sokféleképp felhasználható, azonban néhány elvárásnak meg kell felelned, ha igénybe szeretnéd venni. Az alábbiakban Magyarország legnagyobb e-világítástechnikai szakáruháza, a Lumenet segítségével válaszolunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre és megmutatjuk, hogyan használhatod ki legjobban ezt a lehetőséget.

A legfontosabb információk

Ahhoz, hogy megértsd, miért nagyszerű a Lakásfelújítási Támogatás 2021, eláruljuk, miről is van szó. Ennek keretében az állam legfeljebb 3 millió forintig átvállalja otthonod felújítási költségeinek a felét. Ki kell emelnünk, hogy a 3 millió forint az megoszlik az anyagköltség és a munkadíj között, tehát gyakorlatilag 1,5-1,5 millió forintról van szó. Lényeges, hogy a támogatást csak akkor kapod meg, ha szakember segít a felújításban, amennyiben saját magad vagy barátaid végzik el a feladatot, úgy nem vagy jogosult ennek igénybevételére.

A lakásfelújítási támogatás csak azon magyar állampolgároknak jár, akik házastársként vagy élettársként, esetleg egyedülálló szülőként élnek együtt a legfeljebb 25 éves gyermekükkel. Emellett szükséges még a legalább 1 éves társadalombiztosítási jogviszony megléte is. Arra érdemes figyelni, hogy a támogatást csak akkor kaphatod meg, ha együtt is élsz gyermekeddel. Amennyiben ő más címre van bejelentve, úgy nem vehetsz részt benne. Az is fontos, hogy csak arra az ingatlanra igényelhető, amiben épp együtt laktok: a nagyi házát vagy a kiadott albérletet ilyesformán nem lehet felújítani. Abban az esetben is jogosult lehetsz a támogatásra, ha még első gyermeked várod: itt annyi a kitétel, hogy a magzat már legalább 12 hetes legyen.

Gondold át, hogy mire és hogyan költöd el

A program felhasználási köre rendkívül széleskörű: szinte bármire igényelheted, ami felmerül egy lakás vagy ház felújításakor. Új padlóval boríthatod a nappalit, lecserélheted az elavult kazánt és ahogyan arra a Lumenet szakértő csapata felhívja a figyelmet, akár otthonod teljes világítását is korszerűsítheted.

A Lumenet szakértői azt tanácsolják, hogy mindenképpen alaposan tervezd meg a költségeket. Elsősorban azért, mert akkor járhatsz a legjobban, ha a munkadíj és az anyagköltség után is egyaránt 1,5-1,5 millió forintot tudsz visszaigényelni. Ehhez az kell, hogy a lehető legjobban megközelítsd a 3 milliós anyagköltséget és a 3 milliós munkadíjat. Erre kiváló alkalom például egy festés, burkolatcsere, konyhafelújítás és a világítás cseréje is. Azért is kell ügyesen tervezni, mert elhibázott kalkuláció esetén könnyen előfordulhat, hogy a vártnál kevesebb összeghez jut hozzá a család. Például, ha a felújítás alatt anyagköltségre 8 millió forint megy el, a munkadíj pedig csak 1 millió, úgy hiába költöttél 9 millió forintot, a Magyar Államkincstár a várt 3 millió helyett csak 2 millió forintot utal át.

Bőven van időd alaposan átgondolni, hogy hogyan használnád fel a lakásfelújítási támogatást, hiszen a jelentkezési határidő 2022. december 31. A benyújtható kérelmek száma nincs korlátozva, így akkor is újra próbálkozhatsz, ha esetleg az első alkalommal elutasítanak.

Hogyan használhatod fel a lakásfelújítási támogatást a Lumenetnél?

Mint Magyarország legnagyobb e-világítástechnikai webáruháza, a Lumenet otthonod minden szegletébe kínál megfelelő, kiváló minőségű LED lámpatesteket, LED paneleket és fényforrásokat. A Lakásfelújítási Támogatás 2021 egyaránt elkölthető a nappali, a konyha, a fürdőszoba vagy épp a dolgozószoba világításának cseréjére. Természetesen vásárlásod után számlát is kapsz, így ezt a költséget is el tudod számolni a Magyar Államkincstár felé.

Miért érdemes minőségi lámpatestben gondolkodni?

Az interneten böngészve hamar világossá válik, hogy rendkívül nagy a szórás a különféle, mennyezetre szerelhető LED lámpatestek árai között: a legolcsóbb, névtelen modellek árának többszöröse is lehet egy minőségi, elismert gyártótól származó, több év garanciával rendelkező típus. Egy mennyezeti LED panel működését sokféle tényező befolyásolja, akárcsak egyetlen paraméter gyengesége is elegendő lehet ahhoz, hogy az emberi szem számára zavaró világításképet kapjunk. Épp ezért célszerű jól megválasztani az otthonunkba szánt lámpatesteket, hiszen csak a megfelelő minőségű darabok tehetik kényelmesebbé, élvezetesebbé az otthonunkban töltött időt.

Így válaszd ki a megfelelő lámpatestet!

Mielőtt lámpatestet vagy LED panelt vásárolsz, több szempontot is figyelembe kell venned. Lényeges, hogy a lakás hangulatához, a berendezésekhez és a falszínekhez illeszkedő stílusú lámpát válassz. Emellett jelentős kritérium az is, hogy a helyiség feladatának megfelelő kivitelű és funkciójú lámpa mellett dönts. Választhatsz mennyezetre szerelhető, vagy akár süllyesztett LED panelt is. Rendkívül fontos az is, hogy megfelelő színhőmérsékletű és fényáramú lámpát vásárolj. Itt egyéni igények szerint további extrafunkciókban is gondolkodhatsz, az állítható színhőmérsékletű modellek például ideálisak akkor, ha mindig az adott hangulatodhoz szeretnéd igazítani lámpád világításképét. A választott termék adatlapján nézd meg annak fényáramát és színvisszaadási indexét is.

Ugyan nem jelenthetjük ki pusztán a lámpatest fényáramából, hogy mekkora terület bevilágítására alkalmas, abban az esetben, ha egy négyzetméterre 200 Lumen fényáramot számolunk, biztosak lehetünk abban, hogy tökéletes alapvilágítást kapunk. Egy 2000 Lumen fényáramú LED-lámpatest tehát 10 négyzetméter bevilágítására elegendő. Vásárlás előtt ellenőrizd a lámpa színvisszaadási indexét is. Ez azt mutatja meg, hogy mennyire tudja a különféle tárgyak megvilágítsa során azok fényét visszaadni és a megvilágított fény színe mennyire tér el a természetes napfényben érzékelhetőtől. Ennek mértékegysége az Ra, tökéletes színvisszaadás esetén pedig az Ra=100, tehát 100%-os fényvisszaadási index-szel rendelkezik az adott lámpa. Figyelj arra, hogy a választott lámpatested esetén ez az érték legalább 70%-os legyen, hiszen csak így lehetsz biztos abban, hogy természetes, szembarát fényben világít majd vadonatúj lámpád.

Német minőség az otthonodba

A német Müller Licht több évtizede Európa egyik vezető lámpatest gyártója. Termékeik minőségére a számtalan szakmai elismerés és a több millió elégedett vásárló a garancia. A Lumenet kínálatában most a lakásfelújítási támogatásra is felhasználható, lenyűgözően kedvező árú Müller Licht LED panelek széles választékát tudod raktárról megvásárolni. A kifinomult stílusú, normál fali kapcsolóval szabályozható, direkt/indirekt fény kibocsájtására képes prémium modellek elérhetők szögletes és kerek kivitelben is elérhetők. Az 5 év garanciával rendelkező LED panelek verziótól függően akár önmagukban is alkalmasak egy szoba bevilágítására.

A fehér és fekete színben is elérhető típusok különlegessége, hogy az otthoni, már meglévő fali kapcsolód segítségével, három lépésben tudod változtatni az általuk kibocsájtott fény színhőmérsékletét. A 2200K-es, a gyertyafényhez hasonlító melegfehér fény ideális a hangulatos esetékhez. A 3000K-es melegfehér fény nyugtató hatásának köszönhetően segít a pihenésben, míg a 4000K-es színhőmérséklet élénkítő hatására könnyebben megy majd az otthoni feladatok elvégzése. Természetesen megjegyzik a beállításokat, így újbóli felkapcsoláskor is úgy világítanak, ahogyan legutóbb kiválasztottad. A pillanatok alatt felszerelhető, szükség esetén pedig egy mozdulattal levehető lámpatestek további különlegessége az aljzatba épített indirekt világítás, amely hangulatos, lágy fényben világít. Sőt, az indirekt fényt át is színezheted, a csomagban található piros, zöld és kék szalagok segítségével.

Ráadásul a Lumenet akciójában most jelképes áron vásárolhatsz külön függesztő szettet a kerek vagy a szögletes Müller Licht LED paneled mellé. A strapabíró, indirekt világítást is tartalmazó függesztő szettek a lámpatesthez tökéletesen illeszkednek, hiszen szögletes és kerek kivitelben is elérhetők. A 1,5 méter hosszú rögzítősodronyuk szabadon állítható, így garantáltan megtalálod a lámpatest számára a tökéletes pozíciót. Érdemes átböngészned a Lumenet akciós oldalát, hiszen cikkszámváltozás miatt ezek a kiváló Müller Licht LED panelek és függesztő szettek már csak a készlet erejéig érhetők el!