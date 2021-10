Így párosítsd kedvenc táskáidat és bokacsizmáidat – 5 hasznos tipp

„A táska és a cipő színe azonos legyen!” – ez egy olyan ősi divattipp, amit megtanultunk anyáinktól és nagymamáinktól, hiszen nekik ez alapvetés volt. De vajon tényleg igaz ez ma is? Ahogy a divat változik, szabályok tűnnek el, íródnak át, határok mosódnak el, és annyi mindenről kiderült már, ami régen „tilos” volt, hogy valójában nagyon is jól működik a divatban. Na de mi a helyzet a lábbeli és táska párosítással, különösen ősszel? 5 hasznos tippben összefoglaljuk.

Ha már megtaláltad az évszakra tökéletes lábbelit, például a Fashion Days női bokacsizma kínálatában, az fél siker. Akkor már csak a hozzáillő táskát kell kiválasztanod, és ezzel a két alapdarabbal bátran vághatsz neki az idei őszi és téli szezonnak. Mutatunk pár trükköt, hogyan kombináld kedvenc őszi cipőidet és táskáidat.

Összeillő, de nem szigorúan

Azt már biztosan kimondhatjuk, hogy az a szabály, hogy a cipőnek és a táskának egyforma színűnek kell lennie, ma már nem állja meg a helyét. Ami nagyon nagy szabadságot ad! Annyi más módon is párosíthatjuk a lábbelinket a táskánkkal. Legyen például hasonló az anyaguk, a textúrájuk vagy a stílusuk. De az is nagyon jó megoldás lehet, ha különböző színűek, de színhangulatban passzolnak, például mindkettő pasztell, natúr vagy élénk színű.

Közeli színárnyalatok

Az egyik legjobb és legegyszerűbb megoldás, ha a cipőd és a táskád ugyanannak a színnek hasonló árnyalatiban játszik. Így nem is lesz túl kontrasztos az összhatás, és sokkal nagyobb a mozgástered, hiszen nem kell ahhoz ragaszkodni, hogy megtaláld pont ugyanazt a kéket vagy barnát csizmában és táskában is. Ami pedig a női táskákat illeti, számtalan árnyalat áll rendelkezésedre, ami megkönnyíti majd a választást.

Évszaknak megfelelő darabok

Egy szabályt azért mindenképpen érdemes betartani, nevezetesen, hogy a lábbeli és a táska is az évszaknak megfelelő legyen. Ennek nemcsak praktikus, de stílusbeli oka is van. Akármennyire is szereted például a nyári szalmatáskádat, télikabáttal nem fog jól mutatni, arról nem is beszélve, hogy stílusban nem illik a téli csizmákhoz sem. A bőrtáskák és bőr hátizsákok viszont tökéletes megoldások lesznek őszre és télre is, és ezekhez könnyen találsz majd passzoló lábbeliket.

Statement darabok: vagy az egyik, vagy a másik

Szeretjük a statement darabokat, vagyis a látványos, meghökkentő, szemet gyönyörködtető lábbeliket és kiegészítőket. Ezeket tudni kell viselni, de a trükk valójában pofonegyszerű: csak egyetlen statement darab legyen az öltözékedben, mert különben kiütik egymást. Vagy egy nagyon látványos táskád? Akkor a cipőd egyszerű legyen. Ha pedig a lábbelire szeretnéd irányítani a figyelmet, akkor a táska simuljon bele az outfitedbe.

Mindig alkalomhoz illően

Az utolsó tippünk magától értetődőnek tűnik, de szerintünk érdemes megemlíteni: soha ne hagyjuk figyelmen kívül az alkalmat, ahova öltözünk. Ez valójában megkönnyíti a dolgunkat, mert ha olyan helyre megyünk, ahova elegáns lábbeli kell, akkor ahhoz nem vehetünk fel sportos táskát és fordítva. Az egymáshoz illő táska és cipő pedig csak növeli majd jólöltözöttségünket.