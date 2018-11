Így dobd fel az otthonodat tapétával!

Ha unjuk már lakásunk eddigi kinézetét és szeretnénk valami kis változást stílusban vagy dizájnban, akkor érdemes lehet egy kicsit a falak árnyalatán és mintáján variálni. A falakat különböző falfestékekkel is újra tudjuk festeni, ám ilyenkor ez akár egy több napig tartó munkafolyamat is lehet, hiszen sok előkészülettel és sok munkával is jár. A száradási idő megvárása, majd a több réteg felvitele pedig sok időt emészthet fel. Ha valami egyszerűbb, praktikusabb és sokkal gyorsabb megoldáson törjük a fejünket, akkor tökéletes megoldás lehet számunkra a tapéta használata.

Melyek a legnépszerűbb tapéták?

A modern tapétáknak köszönhetően rengeteg minta és stílus közül tudunk ma már válogatni. Egy unalmas, egyszínű nappali fal rögtön életre fog kelni, amint valami gyönyörű mintájú tapétával borítjuk azt be. Igazán divatosak ebben az évben a geometrikus ábrák és a retró minták mellett a rusztikus, a vintage és az elegáns stílusú tapéták. Ha imádjuk a természetet és a növényeket, érdemes olyan tapétát választanunk, amelyben ezek a minták köszönnek vissza. Manapság már könnyedén találhatunk akár buja trópusi tájat, monokróm ananászt vagy akár retró beütésű flamingókkal díszített tapétákat is, amelyek garantáltan fel fogják dobni az unalmas és egyhangú szobánkat. Egy ilyen izgalmas tapéta pedig egy igen különleges varázst fog adni az egész lakásunknak. Jó ötlet lehet az is, ha egy témán belül több stílust is kipróbálunk és akár a lakás több szegletében is elkezdünk tapétázni velük. Ebben az évben még különösen népszerűek voltak a vintage stílusú tapéták, amelyek kimondottan kifinomult, régies hangulatot tudtak kölcsönözni a helyiségnek. Emellett divatba jöttek az úgynevezett „ombre” stílusban elkészült minták is, amelyek általában egy csodaszép színátmenetet tudnak kölcsönözni a falaknak.

Mennyire macerás a tapétázás?

Ha ránézésre beleszerettünk valamilyen mintás tapétába és már a szemünk előtt látjuk azt, mennyire jól fog majd mutatni ez a szín vagy ez az ábra az otthonunkban, akkor semmiképpen nem szabad otthagyni a boltban. Sokan a mai napig úgy gondolnak a tapétázásra, mint egy több napon át tartó, bonyolult procedúra, melynek, ha nem túl ügyes kezű az illető, csúnya végeredmény lehet az eredménye. Pedig a mai modern tapétáknak köszönhetően a tapétázás egy nagyon egyszerű módja lakásunk felújításának, hiszen a dupla rétegű technológia miatt nagyon könnyedén fel tudjuk ragasztani a falainkra az öntapadós tapétákat.

A legtöbb tapéta ma már ilyen, melyen igazából 2 réteget is találunk. Az egyik réteg lehúzása után pedig a másik réteg máris egy tökéletes borítást biztosít a falakon. Ennek a modern tapétának köszönhetően az is kivitelezhető, hogy akár 1-2 évente újra tapétázzunk. Nem kell az első réteget lekaparni, hiszen ilyenkor nyugodtan erre a tapétára ragaszthatjuk rá a következőt. Ne felejtsük el hogy tapéta segítségével nem csak a falainkat, de akár a bútorainkat is percek alatt új kinézetbe tudjuk öltöztetni. Egy kopott asztal vagy csúnya színű szekrény, egy szuper tapéta segítségével teljesen új és teljesen modern kinézetet kaphat, amely harmonikusan illeszkedik majd a lakás stílusához.