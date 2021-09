Igazán kreatív otthont szeretnél? Mutatjuk, hogyan érheted el

Az otthon nem egyszerűen az a hely, ahol vár minket a tévé, illetve a kanapé és az ágyunk. Ma már nemcsak a családi képekkel dobhatjuk fel a falakat és az üres tereket, hanem ötletes, esztétikus és szép praktikákkal is, amelyekkel stílust és külsőt is adhatunk a lakásunknak. Ma már nem kizárólag hófehér és bézs falakban érdemes gondolkozni, hanem a különböző festési technikákban vagy éppen a DIY – azaz magunk készítette – dolgokban is, amelyekkel kreatívabbá varázsolhatjuk álmaink otthonát.

Hogyan teremts kreatív otthont egyszerűen?

Míg régebben leginkább a családi portrékkal vagy egy-egy szobanövénnyel igyekeztek picit feldobni a lakás egyes részeit, addig ma már külön szakma épült fel arra, hogyan is legyenek különlegesek és egyediek a helyiségek. Az biztos, hogy a lakberendezők többsége a hely kihasználását méri fel elsőként, amit persze mi magunk is megtehetünk.

Mérjük fel, hogy a bútorok és a falak között mekkora terünk marad, hol látszódik a legtöbb a falból, amelyeket csodás vászonképekkel vagy elegáns polcokkal dobhatunk fel. A vászonképek az elmúlt néhány évben óriási népszerűségnek örvendenek, ugyanis a saját fotóink alapján gyorsan és egyszerűen készítik el számunkra, méghozzá olyan méretben, amekkorában csak szeretnénk. Nem kell többé a képek méretre vagdosásával és a megfelelő keret kiválasztásával bajlódni, mert akár egy nagyobb vászonra is kinyomtatható az általunk választott családi vagy gyerekkori fotó.

A lakást a lenyűgöző vászonképek mellett a különleges színekkel is csodássá lehet tenni. A sima, egyszerű fehér falak helyett válasszunk bátran a fantázia színek palettájáról. Egy karamell, egy óceánkék vagy éppen egy napsárga szín élettel tölti fel a szobákat, de nagy népszerűségnek örvendenek a láthatatlan festékkel rajzolt csillagok, illetve a mintás tapéták is.

Milyen DIY tippek adhatnak rengeteget hozzá egy kreatív otthonhoz?

A vászonképek készíttetésén kívül saját kezűleg is barkácsolhatunk tárgyakat, amelyek személyes és valóban utánozhatatlan kiegészítői lehetnek a lakásnak. De, ha érzünk magunkban kellő energiát, és időből sincs hiányunk, akkor gondoljuk újra, hogyan is látnánk álmaink otthonát. Ehhez pedig kérhetjük a lakberendező tanácsait is. Ám, ha kevesebb keretünk van a lakás otthonossá tételére, akkor keressünk olyan YouTubereket vagy kreatív online oldalakat, ahonnan számos tippeket és praktikákat leshetünk el.

Így előzd meg, hogy valaha is unalmassá váljon otthonod!

Sokan esnek abba a hibába, hogy csak 10 évente vágnak bele a festésbe. Igaz nagy macera, hiszen néhány napig szobából szobába kell költözni, és a nehezebb bútorok eltologatását is meg kell oldani. Továbbá minden mozdíthatatlan vagy számunkra fontos tárgyat le kell fóliázni, arról nem is beszélve, hogy több napig is eltarthat a száradás, és akár több réteg is szükséges lehet a tökéletes munkához. De az biztos, hogy a festésbe fektetett idő és pénz megéri az árát, hiszen 2-3 évente egy új árnyalattal valóban új atmoszférát és friss energiákat adhatunk az otthoni környezetnek.

TIPP: A vászonképeket is cserélgessük néhány évente! Hol egy családi nyaralást, hol pedig egy szerelmes pillanatot tegyünk ki a falra. Szerezzünk be szobanövényeket és páfrányokat is, amelyek megfelelő ápolás mellett igazi oázisként tündökölhetnek a lakásban. Emellett persze lenyűgöző keretet is adhatnak egy-egy zegzugnak.

Szelektálj rendszeresen!

Ugyanis sokan esnek abba a hibába, hogy annak ellenére ragaszkodnak a régi dolgokhoz, hogy egyáltalán nem is használják őket. Ezek a régi holmik pedig csak a port fogják, és a lakást is ósdivá, régiessé teszik. Ne féljünk tehát megszabadulni a szökőévente használatos tárgyaktól. Nézzük meg a legújabb trendeket és lakberendezési magazinokat, illetve az online üzletek weboldalait, hogy inspirálódhassunk.

Akárhogyan is döntünk a lakásunk kreatívabbá tételét illetően, mindig hallgassunk a megérzéseinkre. Csak képzeljük el a lelki szemeink előtt a végeredményt, azaz a képet álmaink otthonáról, és ezen elindulva fogjunk hozzá a stílusos otthon megteremtéséhez.