Hogyan keltsük fel a gyerek érdeklődését a fogmosáshoz?

Az ételek elfogyasztása után olyan lepedék képződik a fogainkon, melyben szabad szemmel nem látható baktériumok találhatóak. Ezek a baktériumok kezdik el roncsolni a fogunk zománcát.

A fő probléma az, hogy a baktériumok a cukrok elfogyasztása után savat termelnek, amely meggyengíti a fogzománcot, sőt ezen áttörve a fog belsejében is kárt okozhatnak. Ezért nem ajánlatos kisgyermekeknek édességet fogyasztaniuk, hiszen ezek a baktériumok a tejfogakra is igen nagy veszélyt jelentenek.

Kreatívan és érdekesen vezessük be mindennapjaikba a rendszeres fogápolást

Sem a szénsav, sem pedig a cukor nincs jó hatással fogainkra, ezért ügyeljünk arra, hogy gyermekünk ne fogyasszon ezekből túl sokat. Fogorvosok azt szokták tanácsolni, ahogy az első tejfog kibújik a baba szájában, kezdjük el bevezetni a gyermek életébe a rendszeres fogápolást.

Erre azért van szükség, hogy már egészen kicsi korban hozzászokjon a gyerek és megszeresse. Egy 1-2 évesnek pedig már el lehet magyarázni, miért fontos az, hogy legalább este és reggel tisztára mossuk fogainkat. Ennek a kornak a velejárója az utánzás, ilyenkor imádnak minden „felnőttes” dolgot leutánozni napjuk során. Hívjuk be őket a fürdőszobába, mondjuk el, miért fontos, hogy szépek és tiszták legyenek a fogaink.

Ez várhatóan fel fogja kelteni az érdeklődését és kedve támad kipróbálni azt, hogy hogyan kell a fogkefét használni. Emellett izgalmas kísérletekkel mutathatjuk be azt, milyen károkat okoz egy pohár szénsavas üdítő a fogaink kemény zománcán.

A gyerekek ámulattal fogják lesni, mi történik egy tojással, ha egy ideig szénsavas üdítőbe hagyjuk vagy éppen azt, hogy hogyan készül el egy különleges cukorkristály. Ezek a fogakra káros anyagokkal való kísérletezések szépen bemutatják azt, hogy mi történik fogainkkal, ha ilyen ételeket fogyasztunk.

Emellett a kísérletezések során olyan fogbarát anyagokkal is találkozhatunk, mely kimondottan jó hatással van fogsorunkra. Ilyen ételek közé tartoznak a cukormentes rágógumik vagy éppen a fluoridtartalmú élelmiszerek. Például a kalcium és a szilícium is mind olyan fontos ásványok, melyek segítenek fogainkat erősebbé és egészségesebbé tenni. Ezeknek a hiányában fogainkon található zománcréteg sokkal puhább, sérülékenyebb lesz, így sokkal könnyebben kilyukadnak, vagyis a fog is hamarabb fog tönkre menni.

