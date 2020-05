Hatékony támogatás a vállalkozásoknak az OTP Bank segítségével

Számos pénzügyi megoldás közül választhatnak a vállalkozások a járvány miatt kialakuló gazdasági nehézségeik áthidalására és a veszélyhelyzetet követő fellendülési időszakra való felkészülésre az OTP Banknál. Ezekre a célokra már a hitelintézetnél is elérhetőek az NHP Hajrá forrásai, amelyekre egyre nagyobb az érdeklődés.

A koronavírus-járvány miatt kialakuló gazdasági válság egyre több ágazatban érezteti hatását, rengeteg cég keresi a lehetőségeket, hogy miként vészelheti át az átmeneti időszakot, majd hogyan ránthatja ki minél hamarabb cégét a negatív spirálból. Ebben nyújthat segítséget Magyar Nemzeti Bank által indított Növekedési Hitelprogram újabb szakasza, az NHP Hajrá. Az új program segítségével több célra is kedvező és kiszámítható kamatozású forráshoz juthatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások.

„Legyen szó bérfizetési nehézségekről, beszállítói számlák kiegyenlítéséről, bérleti díjak rendezéséről, vagy támogatás-előfinanszírozásról, illetve valamilyen fejlesztésről, beruházásról, az OTP Bank számos pénzügyi megoldást kínál a vállalkozások számára, részben saját, részben az NHP Hajrá biztosította források segítségével. A program volumene és céljai alapján úgy gondoljuk, hogy komoly és hatékony segítséget jelenthet a kibővített NHP a hazai gazdaság, a magyar vállalkozások számára, segítve a visszaesés mérséklését és a fellendülés esélyének növelését. Az OTP Bank komoly szakmai tapasztalataira alapozva mindent megtesz annak érdekében, hogy a vállalkozások minél szélesebb köre juthasson hozzá a forrásokhoz” – mondta Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

A már elérhető, legfeljebb 2,5 százalékos kamattal kínált konstrukciók közül bármely vállalkozás ingatlan-, vagy gép-beruházásának finanszírozásához komoly segítséget nyújthat az OTP Invest Vállalkozásfejlesztési Hitel (NHP Hajrá). Emellett a hitelintézet a speciálisan a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásokra szabott Agrár Fejlesztési Hitelét is módosította a jegybanki program nyomán, így a hiteltermék új lehetőségekkel érhető el mind beruházásra, mind termőföld-vásárlásra. Sőt, a jogosultak akár mezőgazdasági támogatások előfinanszírozását is igényelhetik az NHP Hajrá keretéből. A vállalkozások készleteinek feltöltésére, alapanyagok beszerzésre, vagy más működési költségek fedezésére, pedig az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP Hajrá) kínál lényegében szabadon felhasználható forrást, amelyet akár őstermelők és családi gazdálkodók is igényelhetnek. A felsorolt új konstrukciók a velük egyező céllal felvett hitelek kiváltására is felhasználhatók. Részletes tájékoztatóik elérhetőek az OTP Bank weboldalán, ahol az érdeklődők – elérhetőségeik megadásával – visszahívást is kérhetnek.

A járvány gazdasági következményeinek hatására a hitelintézet várakozásai szerint rövidtávon a finanszírozási kereslet eltolódik az átmeneti fizetési nehézségekre is megoldást kínáló konstrukciók irányába, mint a kereskedelmi faktoring, illetve a támogatások előfinanszírozása. Az NHP Hajrá forrásai közül is egyelőre inkább a forgóeszközhitel konstrukciót keresik a vállalkozók, mivel rugalmasan kezelhetők vele a likviditási problémák a megváltozott körülmények között. Az NHP Hajrá új beruházásokra kialakított konstrukciói iránt később, a gazdasági bizonytalanságok enyhülésével, várhatóan az év harmadik harmadában élénkülhet meg a kereslet. Az OTP Bank a vállalkozói ügyfelek körében szerzett részesedését meghaladó mértékben kíván szerepet vállalni az újonnan elérhető források közvetítésében.

https://www.otpbank.hu/portal/hu/MKV/NHP-Hajra