Harcművészet és munkavédelem

Elsőre furcsa lehet, hogy az M4 Sport Kempómagazin című műsorában miért tűnik fel egy munkavédelemmel foglalkozó vállalkozás logója. A válasz mégis nagyon egyszerű.

A Munkavédelem+ történetének egy újabb mérföldkövéhez érkezett az idei évben, amikor megnyitotta Székesfehérváron, a Budai út 135. alatti szaküzletét. A folyamatos fejlődés jegyében vállalkozásunk a megbízható minőség és professzionális kiszolgálás mellett nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra is.

Ennek a kihívásnak megfelelve 2014 óta a Magyar Kempo Szövetség és a Magyar MMA Sportági Szövetség kiemelt támogatói vagyunk és keressük a szakág legtehetségesebb sportolóit. Ebben az évben is nyilvánvaló volt, hogy egy igazi harcos mellett tesszük le voksunkat. Elvárásainknak megfelelve a Magyar Kempo Szövetség öt danos mesterének, Lacza Ádám Illésnek a legeredményesebb női harcosát választottuk.

Örömmel jelentjük be, hogy a Munkavédelem+ hivatalos támogatójává vált a 18 éves világ- és Európa-bajnok kemposnak, Ódor Lilinek. Lili több mint tíz éve minden napját a sportnak szenteli. A tizenhét éves reménység három éve csatlakozott a Hegyvidék Harcosai klubhoz, akik idén jelentették be, hogy a tehetséges ifjú MMA harcos, Borics Ádám után Lili is a világhírű, amerikai Bellator arénába készül a folyamatos fejlődés és újabb sikerek elérése érdekében.

Lilit felkértük, hogy az idei évtől legyen a Munkavédelem+ nagykövete. Ennek köszönhetően nem csak a Magyar Kempo Szövetség által készült televíziós, internetes interjúkban találkozhatunk Lilivel, de a Munkavédelem+ arcaként is gyakrabban fel fog tűnni.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy cégünk a jövő reménységével, egy fiatal és sikeres sportolóval működhet együtt és hozzájárulhat Magyarország sportsikereihez.