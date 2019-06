Ha valami különlegesre vágysz, válassz mandzsettagombot

A mandzsettagomb könnyen felér egy jól megírt bemutatkozó szöveggel, hiszen többet árul el a férfi személyiségéről, mint elsőre gondolnád. Válassz hozzád illő inget, melyet egy stílusos vagy akár jópofa gombbal feldobva igazíts a személyiségedhez.

Kevés férfinak jut eszébe a mindennapokban olyan inget választani, melyhez mandzsettagomb szükséges. A fast fashion divatáruházak is elsősorban a sima gombbal záródó ingeket részesítik előnyben, azonban épp ez ad lehetőséget arra, hogy kitűnj a tömegből.

Széles kézelő – széles választék

A mandzsettagomb puszta funkcionalitásból született meg. Célja az volt, hogy összetartsa a kézelőt, azonban ahogyan a divat egyéb részeinél megszoktuk, itt is folyamatos térhódításba kezdtek a különféle variánsok. Ma már rengeteg különféle mandzsettagomb közül válogathatsz, melyek jó részét egyedül is könnyedén felrakhatod ingedre.

Válassz akár láncos, bálnahát, díszkomb vagy a legnépszerűbb töltényhüvely típusú mandzsettagombot, biztosan különleges hatást keltesz majd az egyszerű műanyag gombok mellett. Ha bizonytalan vagy, milyen típust válassz, érdemes először egy klasszikust bevetni. Első próbálkozásnak a selyemcsomós mandzsettagomb remek választásnak bizonyul majd, azonban figyelj arra, hogy ez inkább hétköznapi viselet, ne egy fontos üzleti eseményen vesd be új szerzeményed.

Az anyaghasználat, melyre érdemes figyelned

A mandzsettagombok anyagukat tekintve jellemzően rozsdamentes acélból vagy titánból készülnek, de fellelhetünk ismertebb (és drágább) fémeket is, például ezüstöt, aranyat vagy bronzból készült ékszereket.

Amikor barátkozni kezdessz a mandzsettás ingekkel, fontos, hogy ne a legdrágább anyagból készült gombot párosítsd hozzá, azonban a minőségre is érdemes figyelned. Az avatatlan szemnek kevésbé feltűnő, azonban a választott anyagtól függően változik a gomb színe és árnyalata, így fontos, hogy olyat válassz, ami eleganciát kölcsönöz.

Menj biztosra vagy mutasd magad?

Más kérdés persze, ha kifejezetten olyan mandzsettagombot szeretnél választani, amit nem az elegancia, sokkal inkább a személyiséged fokmérőjeként vetnél be. Rengeteg jópofa, színes kiegészítővel találkozni ma már. Válogathatsz akár kedvenc Marvel hőseidet mintázó vagy akár a hobbidat megmutató mandzsettagomb közül. Ha szeretnéd megmutatni személyiségedet, és a klasszikus helyett inkább egy különleges gombot választasz, az anyag annyiból válik fontossá, hogy ekkor is törekedned kell a minőségre. Gondolj bele, ha már kiadsz több ezer forintot egy meghatározó kiegészítődre, legyen meg a lehetőséged arra, hogy akár évek múltán is magabiztosan nyúlhass felé egy álmos reggelen, azaz ne kelljen azzal foglalkoznod, hogy vajon veszített-e régi fényéből a különleges ékszered.

Amire pedig még mindenképp ügyelj, ha valóban igényes megjelenésre vágysz, az a többi kiegészítőd színe. Semmiképp ne párosíts arany mandzsettagombot ezüst órához, mert könnyen közönségessé válhatsz. Az ékszereidet tekintve egy kivétel van, az pedig a karikagyűrűd, ami mellé bátran választhatsz más színben pompázó kiegészítőket is.