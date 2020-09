Ha lakáshitelt szeretnél felvenni, adunk néhány tippet!

Ha lakáshitelre lenne szükséged, van néhány információ, amire szükséged lesz, illetve néhány, amelyekről jobb, ha tudsz, mert megkönnyíthetik a helyzetedet, elősegíthetik a pozitív hitelbírálatot, emellett pedig anyagi előnyhöz is juttathatnak.

A lakáshitelek kamata viszonylag alacsony, hosszú futamidőre vehetőek fel, viszont az általuk megvásárolt ingatlanra jelzálogjogot jegyez be a folyósító bank. Ez azért lényeges, mert a hitel esetleges felmondása esetén a lakás, illetve ház a bank tulajdonába kerül, aki ennek értékesítésével minimalizálja, vagy iktatja ki a veszteségeit. Mivel így a bank számára viszonylag alacsony a kockázat, a kamatokat, így pedig a THM-et is képes rendkívül alacsonyan tartani, ami számodra jelent előnyt.

Tudni kell, hogy az adósságfék-szabályozásnak (JTM) köszönhetően a felvehető hitelösszeg a megvásárolni kívánt ingatlan piaci értékének maximum 80%-a lehet, tehát minimum 20% önerőre szükséged lesz, sok bank azonban ennél magasabb összeget vár el, tehát a megtakarításaid alapján érdemes bankot választanod. A felvehető hitelösszeget az ingatlan értékéből és az összes nettó jövedelemből kalkulálja ki a bank átlagosan három hét leforgása alatt, de bizonyos esetekben ennél hosszabb is lehet az elbírálási idő.

Alapvető feltétel, hogy nem szerepelhetsz a KHR-listán, méghozzá sem aktív, sem passzív státuszban. Szükség lesz a lakáshitel felvételéhez munkáltatói igazolásra is, ami legalább három hónapja tartó, folyamatos, bejelentett munkaviszonyra vonatkozik, és a jövedelemnek el kell érnie a mindenkori minimálbért, bár jó, ha tudod, hogy ezzel nem fogsz nagy összeghez hozzájutni, még akkor sem, ha a maximális, 25-30 éves futamidőt választod. A jövedelmi szint viszont egy, vagy több adóstárs bevonásával növelhető, ami által az igényelhető hitelösszeget is meg lehet emelni.

És ha már szóba került a futamidő hossza: ez befolyásolja a havi törlesztőrészletet és a THM alakulását is, de lényeges, hogy minél hosszabb, annál magasabb a THM is, ez pedig magasabb visszafizetendő összeget jelent, tehát érdemes inkább egy olyan futamidőt választani, amihez olyan törlesztőrészlet tartozik, amit mindig be tudunk fizetni.

Az akolcson.hu oldalon megtalálhatod a bankok legjobb lakáshitel ajánlatait, és össze is hasonlíthatod őket, így könnyen megtalálhatod a z igényeidnek leginkább megfelelőt!