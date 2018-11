FEHÉRVÁRI KANDALLÓ – KOVÁCSOLTVAS

Székesfehérvár, Széchenyi. u.94. (a Körforgalomnál)

Mobil: 30/9693-555 és 30/2566-426)

http://www.fehervarikandallos.hu/

Bemutatótermünkben elsősorban komplett

KANDALLÓK, MINŐSÉGI KÁLYHÁK, TŰZTEREK forgalmazásával és kivitelezésével foglalkozunk.

Üzletünkben megtalálhatók még:

Kandalló tisztító szettek, kiegészítők;

Kéménytisztító porok, Kandalló üvegtisztítók,

Szigetelő zsinór szett (ragasztóval),

Szellőzők nagy választékban,

Kovácsoltvas korlát, kerítés elemek, díszítőelemek.

Vízfűtéses tűzterek,

Elektromos kandallók,

Márvány, gránit, mészkő burkolatok, egyedi rusztikus betonból készült termékek.

2000.február óta állunk ügyfeleink rendelkezésére.

TECHNICAL, HAAS & SOHN, JOTUL, PALAZETTI, EDILKAMIN kandalló gyártó cégek Fejér megyei viszonteladói és minőségi kivitelezője vagyunk.

Ha kandallókról beszélünk, legtöbben a filmekből jól ismert jelenetre, az otthoni tűz nyújtotta romantikus élményre gondolunk. Azonban a mai kandallók már nem csak a lakás díszei, hanem magas műszaki tartalmuk miatt nagy hatásfokon képesek biztosítani az otthon melegét akár kiegészítő, de akár fő fűtésként is.

A tűzterek öntöttvasból készülnek. A külső burkolat lehet mészkő, márvány, gránit, vagy bármilyen más, mutatós felületű tűzálló építőanyag.

A korszerű típusok ventilátorok segítségével szívják be a hűvös levegőt, majd a süvegrész rácsos nyílásain kifújva szétterítik a meleg levegőt. Flexibilis és saválló alumíniumcsövek alkalmazásával a ház távolabbi részeiben is elvezethető a meleg, ezáltal egy 10-17 kW teljesítményű kandallóval akár az egész ház gyorsan befűthető. A vizuális élményt változatos formájú, többféle módon is nyitható hőálló üvegbetétes ajtók garantálják. A technikai fejlesztések azonban nem mentek a vizuális élmény rovására. A legtöbb tűztér opcióként oldalüveggel és két irányban nyitható ajtóval is felszerelhető.

Vízfűtéses, azaz Vízköpenyes tűzterek a legújabb és legtakarékosabb fűtési módszerként terjedtek el, amelyekkel a központi fűtésrendszerre lehet meleg vizet termelni, ezzel rendkívül megnő a hatásfoka és átmeneti időszakban elég csak a kandallóval fűteni! A tűzterek 12-30 kW-ig terjedő nagyságban léteznek.

A kályhák a megbízható német minőségnek (Haas & Sohn) és a tradicionális norvég (Jotul) gyártásnak köszönhetően a legmagasabb tüzeléstechnikai elvárásoknak felelnek meg a magas fokú design felhasználásával!

Másik fő profilunk a kovácsoltvas kerítések, korlátok, bútorok, lakberendezési kiegészítők gyártása és forgalmazása, továbbá a kerítéselemek, korlátok kialakításához szolgáló díszítőelemek forgalmazása, figyelembe véve a kedves vásárlónk egyedi elképzeléseit is!

A legtöbb típusú összeállítás már katalógusból is választható, de ha teljesen egyedi kivitelről van szó, abban is szívesen állunk ügyfelünk rendelkezésére, segítünk elképzelésüket a kivitelezhető formába önteni és megtervezni!

Munkánk elsődleges célja és törekvése, hogy az általunk forgalmazott termékek a kedves vásárló minden elvárásának maradéktalanul megfeleljenek. Minden esetben nagy gondot fordítunk arra, hogy a vevő elképzeléseivel, a helyszín adottságaival és az otthon stílusával harmonizáló dolgok szülessenek.

A kivitelezés minden fázisában ügyelünk a szakmai munka és az alkalmazott anyagok kiváló minőségére. Így 2-4 napon belül elkészülhet a kandalló, amely hosszú időn keresztül nagy örömet szerez leendő tulajdonosának.

Jelmondatunk: Minőségi munka és megbízhatóság a stílus fényében!