Ezeket jó, ha tudod a zuhanyfolyókáról

A zuhanyfolyóka az a szakkifejezés, amelyet ha hallunk, nem biztos, hogy rögtön tudjuk, mi az. Igen, jól sejtjük, hogy a zuhanyzáshoz van köze, meg, hogy lefolyik benne a víz, de mi is ez pontosan?

Ha a fürdőszobánkba készen vásárolt zuhanyzót építünk be, ahhoz hozzá tartozik a zuhanyzó falai és ajtajai, valamint a zuhanytálca, amelybe általában klasszikus, kerek lefolyót tesznek. Nos, a zuhanyfolyóka funkció szempontjából azonos az előbb leírt megoldással, azért mégis különbözik tőle.

Mi az a zuhanyfolyóka?

A méretre készített zuhanykabinba zuhanyfolyóka kerül beépítésre az esetek nagy részében. Azért, mert könnyen előfordulhat, hogy az egyedi méretek miatt egyetlen egy előre gyártott zuhanytálcát sem tudunk beépíteni a zuhanyzóba.

Ilyenkor jusson eszünkbe a zuhanyfolyóka, mint esztétikus vízelvezető megoldás, amely az épített zuhanyzók esetében működik, és valóban jól néz ki. Gondoljunk arra akkor, amikor a fürdőszobánkat tervezzük, hogy ez a rács akár már design elemként is megállhatja a helyét.

Esztétikus és praktikus

Ha a zuhanyzónkba például kerámia burkolatot szeretnénk, akkor a zuhanylefolyóka nem fogja megtörni a burkolat természetes szépségét. Többféle mintázatból és méretből választhatjuk ki a számunkra legmegfelelőbb darabot.

Emellett kiváló megoldás arra az esetre is, ha akadálymentesíteni szeretnénk a zuhanyzót. Ebben az esetben azt is javasoljuk, hogy padlóösszefolyót is építsünk be a fürdőbe, így a csúszós baleseteket is könnyebb megelőzni. A lefolyót egyszerű tisztítani, ugyanakkor a takarítások során ne feledkezzünk meg arról, hogy rendszeresen eltávolítsuk az ott felgyűlő hajszálakat.

Hogyan válasszuk ki a megfelelőt?

A zuhanyfolyóka kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy milyen a vízáteresztő képessége, ugyanis ez garantálja azt, hogy fürdés közben ne gyűljön fel a víz, hanem szépen le tudjon folyni. A RAVAK zuhanyfolyókák akár 60 liter/perces vízáteresztő képességet is elérik, amely garantálja, hogy ez nem fordulhat elő velünk!

Ráadásul a nagyobb zuhanykabinokhoz is választhatunk már zuhanyfolyókát, mert elérhetőek akár már 1050 mm-es hosszméretben is. Anyaguk rozsdamentes acél, emiatt és a kiváló minőségüknek köszönhetően is hosszú élettartamúak, nevéből adódóan nem fognak elrozsdásodni, ami vizes környezetben azért valljuk be, alapfeltétel. A RAVAK Zebra zuhanyfolyókájának műanyag a lefolyója és rozsdamentes acél rácsa van, mert a műanyag fokozottabban ellenálló a vegyszerekkel szemben.