Erre figyelj, ha használt autót veszel!

Bár rengetegen ráfáztak már arra, hogy nem elég körültekintően vásároltak használt autót, még mindig vannak olyanok, akik nem tanulnak más kárán. A Das WeltAuto értékesítője tájékoztatott minket az alapszabályokról, melyeket érdemes betartani, ha másodkézből veszünk kocsit.

Magyarországon egy év alatt mintegy 700 ezer autó cserél gazdát. Ennek túlnyomó részét a hazai átírások teszik ki, de igen jelentős a használt autók importja is, aminek nem örülnek a kereskedők. A külföldről behozott személyautók 60 százaléka ugyanis tíz évnél idősebb, és ezek esetében a trükközés is gyakoribb – tudtuk meg Borsi Dávidtól, a Das WeltAuto kommunikációs munkatársától. A Das WeltAuto használt autók forgalmazásával foglalkozik, országos hálózatának értékesítési pontjai márkakereskedésekben, úgymond új autós környezetben találhatók. Egyik ilyen kiemelkedő pontja a fehérvári WolfAuto-nál található, ahol az ügyfelek kizárólag gondos állapotfelmérésen átesett, megbízható, kifogástalanul szervizelt autók közül választhatnak. Itt az ügyfelek a legjobb minőségű, hat évnél fiatalabb, 120 ezer kilométernél kevesebbet futott négykerekűek esetében a Das WeltAuto – egyedi elbírálás alapján – 12 hónapos, vagy 30 ezer kilométeres garanciát is vállal.

A Wolf Auto szalonja 1992 óta működik jelenlegi helyén és a cég a 2002 óta partnere a Das WeltAuto-nak. Az itt forgalmazott kocsiknak nagyjából a felét teszik a használt autók – mondta el Farkas Pál ügyvezető igazgató.

A használt autó vásárlásának alapszabályait Wilcsek Róbert, a Das WeltAuto értékesítője ismertette meg velünk.

Csak megbízható helyről!

Érdemes olyan cégtől vásárolni, amely nem egy murvával leszórt, bérelt helyen árul, és bármikor „felszívódhat”. Mert így a vevő a garanciális igényeit sem tudja érvényesíteni.

Ne az ár legyen egyetlen szempont!

Ha túlságosan is kecsegtető egy használt autó ára, érdemes óvatosnak lenni. Ugyanis vagy olyan autóról van szó, amely esetében az áfával trükközik a kereskedő, vagy olyanról, amelynél esetleg visszatekerték a kilométerórát. De megeshet az is, hogy törött autót próbálnak meg a vevőre sózni amit a lehető legkisebb összegből silány módon javítottak fel.

Nézesse meg a kocsit, mielőtt megveszi!

A kiszemelt használt autót érdemes a megvásárlása előtt egy márkaszervizben átvizsgáltatni, ahol a korábbi sérüléseket, valamint az aktuális hibákat is feltárják, és esetleg a valós futásteljesítményt is le tudják kérdezni.

Vigyázat a gyanúsan keveset futott kocsikkal!

Azon autók esetében, amelyeknél visszatekerték a kilométerórát, a vásárló kétszeresen is rosszul jár. Egyrészt többet fizet érte a reális árnál, másrészt olyan időszaki javításokat is elmulaszt majd elvégeztetni, amelyek következtében akár több százezer forintos kár is keletkezhet.

Ne írjon alá bianco szerződést!

Elterjedt trükk, hogy a nepperek olyan szerződést íratnak alá a vevővel, ahol az eladó nem a kereskedő, hanem az a külföldi cég vagy személy, aki a kocsi eredeti tulajdonosa. Őt pedig szinte biztosan nem fogjuk utolérni, ha reklamálni akarunk.

Ha nem vagy elég óvatos, lefoglalhatják a kocsit!

A külföldről behozott autók esetében fennáll a veszélye, hogy lopott kocsiról van szó. Ezeket a járműveket a bármikor lefoglalhatja a NAV vagy a rendőrség.

Összefoglalva: nem kell félni a használt autótól, de célszerű körültekintőnek lenni a vásárlásnál!

A használt autó átvizsgálás egyik fontos lépése a festékvastagság műszeres mérése.

Nem maradhat el annak megállapítása sem, hogy mennyire kopottak a kerékabroncsok.

A képen Wilcsek Róbert éppen a multimédiás rendszert állítja be.

Az átvizsgálásból a folyadékszintek ellenőrzése sem maradhat ki.

