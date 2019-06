Éljenek a takarító robotok!

Az egyre fejlettebb, ügyesebb robotok az orvostudományon túl a háztartásban is nélkülözhetetlen segítőinkké válnak. Érthetően, aki egyszer már látta, mire képes, nem akar feltörlő robot nélkül élni!

Kiboruló vödör, kézre sehogy nem álló mop, kidobott félórák, izzadt tenyerek, középszerű végeredmény. Mindannyian ismerjük a felmosás nyűgjét. Ahogyan azt a reménytelen harcot is, ahogy családunk kisebb-nagyobb tagjait próbáljuk meg távol tartani a feltakarított helységtől a száradás idejére. Télen, nyirkos időben ez egyenesen lehetetlen küldetés, bárcsak feltalálná már végre valaki az önműködő padlótisztítás mikéntjét!

Bemutatkozik a robot feltörlő

A különböző automata eszközök, a technológiai fejlődésnek hála, egyre több terhet vesznek le a vállunkról. Gondoljunk csak a mosógépekre és porszívókra, melyek anyáik életét tették számottevően komfortosabbá! El sem tudjuk nélkülük képzelni a hétköznapokat, ugye? Itt az ideje azonban, hogy megismerjük a háztartási gépek legújabb generációját is! A takarítás soha nem volt még ilyen egyszerű és szórakoztató, mint ez az apró, de sokoldalú robot megérkezése óta.

Míg a porszívó robot körbeforgó keféi segítségével összeszedi a padlón található szemetet, addig a feltörlő robot nedvesség ellen vethető be: a ráerősített, nyirkos ronggyal, párhuzamos vonalakban haladva, feltörli az összes felületet. Az elpiszkolódott helyeken többször végighalad, mire végez a munkával, minden padlólap csillog, megbirkózik meleg és hideg burkolatokkal egyaránt. Teljesítményben nagy eltérések lehetnek eges modellek között. Egyesek 15-20, míg mások akár 60 négyzetméterrel is elbánnak, így érdemes alaposan tájékozódni vásárlás előtt.

A takarító robot kategória számos típust magában foglal. Egyes márkák például hibrideket is gyártanak, melyek – ha úgy állítjuk be őket – porszívózni is képesek. A legjobb modellek pedig egymás után több helyiséget is tisztává tudnak varázsolni, mielőtt visszatérnek kiindulási pontjukba. Úgy, mint a filmekben!

Kiérdemelt énidő

Képzeljük csak el, ahogy a takarításra készülve kényelmesen elhelyezkedünk kedvenc fotelünkben, egy finom kávéval vagy teával a kezünkben! Majd a telefonunkra telepített applikáció segítségével egyetlen gombnyomással előhívjuk háztartási robotjainkat, és míg ők halkan zümmögve elvégzik a munkát, nekünk végre nyílik 15 csodálatos percünk a kikapcsolódásra, elmélyülésre. Hihetetlenül hangzik? Pedig ez nem a ködös jövő – a robot feltörlő már most elérhető, és csak arra vár, hogy megkönnyítse mindennapjainkat.