Egyre népszerűbb az online ételrendelés Székesfehérváron

Akár csak egész Magyarországon, úgy Székesfehérváron is egyre népszerűbbé vállnak az internetes ételrendelések.

A házhoz szállított menük azonban nem csupán a kényelmet szolgálják, hiszen a pizzériákon, gíroszozókon és hamburgerezőkön kívül számtalan tradicionális étterem étlapja is megtalálható már az online rendelhető ételek kínálata között. Így azok számára is előnyös lehet internetről rendelni, akik nem gyors kajákat, hanem valamilyen minőségi főfogásokat szeretnének az asztalukon látni.

Nagyon sokan rendelnek házhoz ételt kollégiumokba, munkahelyekre de akár hétvégente ünnepi lakomaként is. Ezekben az esetekben ugyanis rengeteg időt és takarítást megspórolunk, hiszen nem kell bajlódnunk az alapanyagok beszerzésével és vesződnünk az

elkészítésükkel, ahhoz hogy ízletes, meleg ételhez jussunk. Egy ünnepi ebéd vagy vacsora pedig rendkívül időigényes és fárasztó folyamat, amit a gyakorlatlan kezek akár el is ronthatnak, így érdemes ezekben az esetekben is online rendelni a levest, a több személyes vegyes tálakat, a köreteket és akár desszertet is.

Óriási mennyiségű ételt rendeltek a magyarok, 2018 első félévében

Akár csak az elmúlt években, idén is közzétette a hazai ételfogyasztási statisztikáit a https://www.netpincer.hu/ online ételrendelő portál. A 2018 első félévi adatok óriási mennyiségű rendelésszámot tartalmaznak amelyek a korábbi értékekhez képest dinamikusan és folyamatosan növekedtek. Idén ugyanis, már az első fél évben is 86.000 főételt rendeltünk meg online, amihez 6.900 adag külön köretet kértünk. Az online ételrendeléseinket pedig nagyon kedvelt dolog egyedibbé varázsolni, ezért több, mint 27.000 ételhez külön feltétet is kértek a megrendelők.

Ez pedig azt jelenti, hogy mindhárom területen megduplázódtak az értékek, az egy évvel ezelőtti, azonos időszaki eredményekhez képest. Így nem csoda, hogy az adott időszakra vetített tranzakciószám is megduplázta önmagát, ezzel jelentős bevételt termelve az online ételrendelést kínáló éttermek számára. A nemzetközi felmérések alapján, az online ételrendelést a magyar lakosság 49 százaléka használja rendszeresen valamilyen online formában. Ezzel pedig az ételrendelés a harmadik legnépszerűbb online tranzakciós tevékenység hazánkban.

Székesfehérváron is egyre több étteremből rendelhetünk online

Az online ételrendelés Székesfehérváron is rendkívül népszerű, derült ki a netpincer.hu adataiból. A pizza pedig mint a legtöbb helyen, itt is toronymagasan vezeti a rendelési statisztikákat. Az olasz tésztakülönlegesség egyeduralma azonban országos szintű, hiszen a

házhoz szállított ételek 55%-át ez az étel teszi ki hazánkban. A pizzán kívül a legnépszerűbb ételek között dobogós még a hamburger, a gyros, a gyros tál és a palacsinta is.

Székesfehérváron 8 étterem kínálata közül válogathatunk ha valami finom ételre vágyunk. Válogathatunk az amerikai, a görög, a magyaros, a török ételkülönlegességek között éppen úgy, ahogy a jótékony, a salátabár és a vegetáriánus ételek között. A netpincer.hu

rendszerébe olyan neves éttermek is csatlakoztak már Székesfehérváron mint a KFC, a Pizza Casa, a DonPepe, az Isobella, a Diófa étterem, vagy a Greek Taverna Görög Étterem.