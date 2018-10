Egy mézes szőlő kilátó

A Bartina hegy található a város felett, és ezen a hegyen épült egy hatalmas kilátó, mely a terület környezetében lévő szőlőültetvényekre tekint, így egy csodálatos panoráma képet tárul elénk, ha felmegyünk erre a kilátóra és körülnézünk.

A kilátónál található egy szőlő-szoborcsoport is, melyet Kiss István hozott létre, ez a csoport egy, a város címerében található jelképekből áll. Ezt a szobrot meg is lehet mászni, hiszen egyben a kilátórészét képezi. Az állításának évében a terület lakóiban dühöt és érthetetlenséget keltett, hiszen a gyönyörűen kidolgozott szőlőleveleibe belevésték az akkori hivatalnokok neveit. Később úgymond hiánysor lett ez a szobor, mivel eltávolították ezeket a leveleket, vagy úgy is mondhatjuk, hogy megmetszették a szobrot a nem kívánatos részektől. Napjainkban nemcsak ez teszi részlethiányossá, hanem a sok-sok falfirka is, valamint egy olyan dombormű el nem készülése, melyet a talapzatra szántak, és a város híresebb eseményeit ábrázolta volna.

Híres kirándulóhellyé vált a kilátó a szőlőszobor és az itt található kálvária miatt is. Ez három keresztszobor, mely a XVIII. században készül barokk stílusban. Szétnézve a területen nem csak a gyönyörű szőlőültetvényeket és a terület szépségét csodálhatjuk meg, de itt található egy hatalmas rádiótorony is, mely a terület értékéből vesz el, de egyben viszont fontos kelléke is a modern világnak. Ha folytatjuk a túránkat a területen, akkor minden képen látogassunk el a Remete-kápolnába, mely szintén barokk stílusban épült, udvarán található a Szenvedő Krisztus szobra, és egy gyógyító erejű Remete-forrás is. A monda szerint ez teljesen feltölti energiával az embert, és erőtől duzzadóan tudja folytatni a túrát.

Áttérve a szőlő édesebb, mézesebb oldalához, nézzük meg a hagyományos mézeskalács készítését a városban, mely híressé tette azt. Már 1825 óta készülnek itt a mézeskalácsok, akkoriban még gyertyákat is készítettek a mézeskalácsok mellett. Ennek hatására 2003-ban megnyílt egy Mézédes Emlékeink Múzeum, itt mindenféle hagyományos eszközöket lehet megtekinteni, melyekkel a mézeskalácsokat készítették, valamint még két kiemelkedő mesterség eszközei is a kiállítás részét képezik. Egy állandó kiállítást képez a mézeskalácsok történetével foglalkozó, a cukrokkal, szaloncukrokkal, valamint a gyertyák készítésével foglalkozó terem. Nem csak megtekinthetők, de a vezetőnk meg is mutatja, hogyan is működnek ezek az eszközök, valamint egy 30 perces filmet is megnézhetünk, mely bemutatja minden itt található eszköz működését. Minden évben tartanak itt egy olyan foglalkozást, mely a mézeskalács-díszítéssel foglalkozik, így mindenki megmutathatja, hogy milyen tehetséges és kreatív egyben.

Visszatérve a kezdetekhez, ezt a mesterséget és egyben ezt a mézeskalács készítő helyet Petrits József indította el, foglalkozott kiemelkedően ezzel a mézeskalács készítéssel, mely öröklődött a családjában, majd a gyertyaöntés és a cukorkagyártás is kialakult a családjában.

Aki szereti a szőlőt, a bort, a mézeskalácsot vagy a cukorkákat, esetleg csak a táj érdekli, az mindenképpen látogasson el Szekszárdra, mivel ez egy kihagyhatatlan lehetőség számunkra.