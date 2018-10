Egy könyv születésének folyamata

A könyvek a legrégebbi olyan tárgyak, melyekben írásos formátumban jegyeztek fel fontos dolgokat, melyek napjainkban igen meghatározó szerepet töltenek be az adott írás alapján kikövetkeztethető társadalomról.

Azokban az időkben természetesen még mindent kézzel írtak, másoltak, tehát minden egyes könyv egyedi volt, nem volt tömeggyártás, mint napjainkban. A kor előrehaladtával szépen fokozatosan alakultak ki a nyomdai eljárások, melyek kezdetben még nehézkesek, de az idő előrehaladtával már szinte megkönnyítették az ember munkáját a könyvek terén.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Napjainkban szinte elképzelhetetlen lenne akár egy perc is a nyomtatott írások nélkül, hiszen a modern technológia ellenére sok helyen még a papír alapú dokumentáció az, ami az elfogadottnak számít. Tehát mivel foglalkozik egy nyomdász? Modern technológiájú gépek segítségével végez különböző nyomdai eljárásokat, azok segítségével gyártja le tömeges a terméket, valamint kép, illetve szövegfeldolgozásokat is végez. Minden megrendelést fogad és egyeztet a megrendelővel, hogy az igényeit megfelelően ki tudja elégíteni. Ha ez megtörtént, tudnia kell, hogy melyik azaz eljárást, amely a legmegfelelőbb az adott megrendelésnél.

Mindent előkészít, adatokat, alapanyagokat, segédanyagokat, szerszámokat a nyomtatás elkezdéséhez. Ellenőrzéseket hajt végre a gépeken, hogy a berakó, és továbbító mechanizmus megfelelően történjen. A papírszolgáltató berendezést is ellenőrzi, hiszen ebből származik a papír, így hiány esetén azonnal pótolnia kell azt. A megadott szabványok alapján dolgozik, keveri a festékeket, oldószereket, valamint szabályoznia kell a festékeke mennyiségét, és a papír adagolását is a nyomtatás során.

Beállítja a különböző gépek egységeit, legyenek azok például számozó, ragasztó, hajtogató, lakkozó, perforáló, vágó vagy tűzőgépezetek. Ahogy fentebb említettem figyelemmel kíséri a gépeket és azok működését, hogy a legkisebb fennakadáskor is azonnal tudjon cselekedni, és helyre hozni a hibát. Ha elkészült a termék ellenőrzi azt, a minőségét és a megrendelő igényeinek megjelenését a valóságban. Ezeket már a termék gyártása közben is figyelemmel kíséri, de a végeredményt csak a munkafolyamat elkészülése után tudja megfelelően ellenőrizni.

Restauráló munkát is végezhet, ha az adott helyzet gy kívánja. Valamint ha minden megfelel a valóságban is a terveknek akkor jóváhagyja a terméket, és elkészülhet az adott példányszám nyomtatása is. Ezek elvégzése után a csomagolási, és példányszámi ellenőrzés következik, mennyiség, illetve minőség alapján.

Mivel nem kézzel készítik el ezt a sok-sok könyvet, így a gépeket karban is kell tartania, olajoznia kell, zsíroznia kell, szervizelnie kell, valamint tisztítania az adott időszakokban. Ebben az esetben is be kell tartani a munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi, illetve tűzvédelmi előírásokat. A tűzvédelmi ebben az esetben kifejezetten magas hangsúlyt kap a sok égető anyag -papír- miatt. Ha a csomagolás is elkészül akkor a szállítási folyamatok következnek, ezekkel egy időben történik az adminisztrációs feladatok rögzítései is. Ha érdekli a nyomdász munkakör, ezen a linken találhat ilyen állást.