Dobjuk fel a családi bulit ünneplős kisfiúkkal (szponzorált tartalom)

Kevés nagyobb siker van családi körben, mint amikor a kiskorúakat alkalmi öltözékbe jelentetjük meg. A karácsony legnagyobb sztárjai és rajongói a gyerekek: adjuk meg a módját az ünnepnek, és öltöztessük őket különlegesen.

Vigyázat: a családi ünnepen felpörögnek a gyerekek

Ha nagyon elborítanak a tennivalók – ugye, hogy szeptemberben kellett volna kezdeni a készülődést? -, akkor egy webshopból is rendelhetünk percek alatt ruhát a gyerkőcöknek.

Hiszen az, hogy a tavalyi karácsonyi ünneplőjüket kinőtték, szinte bizonyos.

Milyen öltözéket élveznének a gyerekek, és lennének egyben központi szereplői az ünnepeknek?

Nagyon fontos, hogy ne érezze kényszernek sem a kisfiú, sem a kislány a különleges ruhát.

A lányoknál tíz éves korig számíthatunk arra, hogy ugyanúgy fognak futkározni, hancúrozni, mint egy átlagos napon, így ha rövid szoknyát – vagy szoknyarészű ruhát – adunk rájuk, akkor egy színben passzoló leggingsszel biztosíthatjuk, hogy ne legyen gond a feltűrődés esetén.

Hiszen egy hatéves karácsonykor is szívesen megmutatja, hogy tud cigánykerekezni..

Hagyjuk a gyerekeket gyereknek lenni, és olyan ünneplőt adjunk rájuk, ami nem akadályozza őket a mozgásban, és aminek az anyagára nem kell túlzottan vigyázni.

A mosásánál külön kezelendő, kényes, illetve könnyen tépődő alapanyagokat inkább felejtsük el – vagy tekintsük úgy a ruhát, mintha egy alkalomra vettük volna.

Azok a ruhák sem az igaziak, amelyek nem hagyják a legkisebbeket mozogni. Ez a kiskamaszokra már nem vonatkozik, hiszen egy tizenkét éves fiú már elüldögél, mint egy igazi gentleman.

Zakó, nyakkendő, nadrágtartó..a siker garanciái

A kisfiúk esetében nagyon édes a kicsinyített öltöny, és a gyerekek is szeretnek úgy kinézni, mint az apukájuk. Egy gyermek bőröv vagy egy mellény valljuk be, minden rokon szívét meglágyítja, és garantált, hogy évekig fogjuk a képeket nézegetni.

Régebben ilyen esetekben gondot jelentett, hogy az ingben, zakóban nem mozoghat kedvére a gyerkőc. Szerencsére ma már lehet kényelmes és egyben elegáns ünneplőket találni, amiben nem fognak feszengeni a kicsik.

Kevésbé formálisra is alakíthatjuk az öltözéket, és a zakó alá pamut ing is választható. Egy kockás pamut ing például azért is remek választás, mert akár az iskolába, óvodába is fel lehet majd venni, azaz jobban kihasználható.

Érdemes pontosan levenni a méreteket rendelés előtt, mert a kicsiken éppúgy, mint a nagyokon egy jól szabott öltöny mutat jól. Megjegyzendő – kislány öltöny is létezik!

A babáknál, ha formális öltözetet adunk rájuk, még jobban növekszik a cukiság faktor, viszont még inkább igaz, hogy a kényelmes, puha darabokra érdemes szavazni.