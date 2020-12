Dobd fel az ünnepi menüt Saveur-sütikkel!

Megrendelted már a bejglit? Vagy számodra nem fontos ez a jellegzetes karácsonyi sütemény? Legyél akár bejglirajongó, akár „bejglitagadó”, a Saveurben tökéletes megoldásként kínáljuk neked ünnepi süteményajánlatunkat, amelyből egészen december 20-ig lehet rendelni.

A hagyományos ízeket, így a diós és a mákos bejglit kérésre gyümölccsel tudjuk megbolondítani. Ettől máris különlegesebbé válik a klasszikus sütemény. Ha kalácsot szeretnél, akkor a látványosan fonott, kakaós babka biztosan nyerő lesz az ünnepi terítéken. Választhatsz azonban mandulás kiflit, zserbót, kókuszkockát, vagy az ezerféleképpen elkészíthető macaront is megcsináljuk ünnepi köntösben.

Vegán vagy? Nem akarsz hozzáadott-cukros sütit enni? Érzékeny vagy bizonyos összetevőkre? Akkor feltétlenül tőlünk rendelj, mert mi rád is gondoltunk. A vegán diós vagy mákos bejglink nem tartalmaz állati eredetű alapanyagot, és természetes módon oldjuk meg az édesítést is. Ezek a sütemények szintén kérhetők gyümölcsökkel. Nagyon izgalmas ízkombináció a csokis-mogyorós vegán bejgli – mind a tíz ujjadat megnyalod utána! Ha gesztenyésre vágysz, azt is készítünk. És mandulás kifliből szintén van vegán, akárcsak a csokis csodából, a brownie-ból.

Sorolhatnánk még – de inkább eláruljuk, hogy ha ezek között nincs olyan, amit szeretnél, akkor egyedi megrendelésre is van lehetőség.

Reméljük, sikerült kedvet csinálnunk a karácsonyi vacsorához! Ha tőlünk rendelnél, a Facebookon, az Instagramon és a honlapunkon is megtalálod az elérhetőségeinket. Ha marad bejgli, hókifli vagy éppen kalács, akkor akár a szenteste előtt is vásárolhatsz nálunk, mert még 24-én délelőtt is nyitva leszünk.

Személyesen a Budai út 140-be várunk – persze, maszkban! 😊