Biztonságos Vác

A Duna-kanyar központjaként is ismert Vác, Pest megyében a Duna bal partján található város. Infrastruktúráját illetően megfelelően kiépített, minden irányból megközelíthető, akár autópályán, bicikliúton, vagy esetleg hajóval is.

Oktatásban is kiemelkedő számos Általános Iskola, Középiskola is található valamint Főiskola és Zeneiskola is.

Turizmusát illetően minden évben számos látogató keresi fel a várost, ahol rengeteg látni való fogadja őket.

Több közösségi, szórakozó, hivatalos helyen is látni olyan embereket, főleg férfiakat, akik hátára az van írva, hogy Security. Ezek az emberek a biztonsági őrök, akik különféle munkahelyeken (Szupermarketek, Drogériák, Irodák, Intézmények) védik az embereket az esetlegesen adódó problémáktól. További info található a vacallas.hu őrzés-védelem kategóriájában.

A biztonsági őrök feladata közel sem olyan könnyű, mint ahogy az látszik. Nem csak egésznap állnak, és nézelődnek. Sajnos ennek a szakmának is megvannak a hátrányai, mint például nincs fizetett betegszabadság, nincs semmiféle juttatás.

Ahhoz, hogy biztonsági őr, illetve vagyonőr lehessen valaki, annak el kell végeznie minimum egy hónapos, de van, hogy több hónapos képzést is. Mint minden más szakmánál itt is vizsgával zárul és esetleg munkát is kaphat az illető.

A vagyonőrnek igenis komoly feladatai vannak:

Az intézmény, telephely őrzése, védelme, ellenőrzése ezek mellett járművek és például muzeális tárgyak őrzése. Valamint különböző szállítmányok figyelése, őrzése, személyi testi épség iránt irányuló támadások elhárítása és rendezvények biztosítása.

Ha valaki személy- és vagyonőr szeretne lenni, akkor annak egyenruhát kell hordania. Illetve ha kutyás vagyonőrként szeretne elhelyezkedni, akkor magának kell biztosítania a kutyát és annak ellátását, képzését.

Különféle eszközök használatát is el kell sajátítania, mint kézi adó-vevő, rádiótelefon, telefon, gázspray, gumibot illetve lőfegyver. Az utóbbi használatára külön engedély és fegyvertartási vizsga is szükséges.

Egy vagyonőrnek számolnia kell azzal, hogy szabadban illetve zárt térben is dolgozhat, több műszakban és ünnepnapokon is. Bírniuk kell a stresszt, veszélyt, kemény állóképességgel kell rendelkezniük valamint nagyfokú figyelem és fegyelem szükséges. Az állóképességre visszatérve, nem árt, ha jó fizikummal rendelkezik az illető, és rendszeresen sportol. Emellett higgadtságnak, nyugalomnak és önuralomnak is társulnia kell. Kapcsolatteremtő, és kommunikációs készségnek is nagy segítségét veszi, ha olyan helyen dolgozik, ahol emberekkel kell beszélnie mindennap (áruházak, bankok, irodák).

A fentiekben említett jó fizikum mellett szigorú pszichés feltételekhez kötött, pszichológusi és orvosi vizsgálat szükséges hozzá. Ha mindez adott, akkor az önvédelmi ismeretekben is jó ha jártas, ütések, rúgások, fogások, szabadulások és fegyveres támadások elhárítása. A vagyonőrnek is szüksége van nem csak gyakorlatra, de elméleti tudásra is. Itt szükségesek a jogi ismeretek, alkotmányjog, államigazgatási jog, büntetőjog és büntetőeljárási-jog.

A vizsga letétele után államilag elfogadott bizonyítványt kap, amiben maga a szakma, személy- és vagyonőr szerepel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ).