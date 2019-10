Babaváró hitel elutasításra került? Akkor is van megoldás!

A babaváró hitel az utóbbi néhány hónapban a középpontba került, és alaposan felforgatta a magyar hitelpiacot, hiszen aki csak teheti, megpróbálja felvenni.

Nem is csoda, hiszen fantasztikus konstrukció már hitelként is, de ha még azt is hozzátesszük, hogy bizonyos feltételek teljesítése mellett támogatássá is alakulhat, akkor gyakorlatilag kihagyhatatlan. Sajnos csak egy bizonyos csoport igényelheti, és a feltételek is meglehetősen nehezek, így előfordul, hogy a babaváró hitel elutasításra kerül. Mit lehet ilyenkor tenni? A megoldás a személyi kölcsön!

Többször is részleteztük már, hogy mi miatt kerülhet elutasításra a babaváró hitel, így most nem mennénk bele a részletekbe, hiszen minden feltétel megtalálható a babaváró hitellel foglalkozó aloldalunkon. Bármilyen kis apróságon elcsúszhat a hitelkérelem, legyen az TB jogviszony, vagy egy minimális adótartozás. Ebben az esetben annak esélye, hogy a hitelből támogatás lesz, és szinte semmit nem kell majd visszafizetni belőle, elúszik, de továbbra sem kell lemondani az álmokról. Ha megnézzük a babaváró hitel THM értékeit, akkor ugyan bankonként eltérőek, ám a maximum körülbelül 7%, ilyen THM-mel pedig piaci kamatozású személyi kölcsönt is lehet találni, sőt, ha kifogunk egy akciót, akkor akár még alá is tudunk menni a babaváró hitel kamatainak!

Fontos, hogy ha elutasításra került a babaváró hitel, de szeretnénk túllépni rajta, és egy személyi kölcsönnel megoldani a dolgot, akkor minél gyorsabban lépjünk. Nem csak a babaváró hitelnél, de a személyi kölcsönök esetében is van a beszerzett dokumentumoknak „szavatossági ideje”, amit ha túllépünk, akkor ismét össze kell szednünk azokat a papírokat, amiket egyszer már a kezünkben tudhattunk; a munkáltatói igazolás és a bankszámlakivonatok például ilyenek.

Ha a babaváró hitel elutasításra került, tekintsd meg személyi kölcsön ajánlatainkat oldalunkon, és hasonlítsd is össze őket, hogy megtalálhasd a számodra leginkább megfelelőt! Amennyiben kérdésed lenne a témáról, vedd fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeink egyikén!

Hiteligénylésedet egyszerűen elindíthatod online, tekintsd meg a legjobb babaváró kölcsönöket, kattints ide.