Az éjszakai hangulat megteremtése asztali lámpákkal

Amikor az otthonunkat alakítjuk ki és az utolsó simítások következnek, semmiképpen se feledkezzünk meg az asztali lámpákról. A lámpák nem pusztán funkciót töltenek be és nem csak akkor lehetnek a hasznunkra, ha éjjel is dolgozunk, vagy olvasni támad kedvünk, hanem remek hangulatteremtő eszközökről van szó, amelyek tökéletesen ellátják a feladatukat, ha egy romantikus vacsorát tervezünk a kedvesünkkel, vagy éppen a teraszon élveznénk az éjszakát, borozgatva és a csillagokat bámulva. A lakásunk megannyi pontján elhelyezhetjük ezeket az éjjeli lámpákat, de minden térben más – más szerepük is lehet. Mutatjuk is, hogy melyek ezek!

Asztali lámpa a nappaliban

A család a legtöbb időt a nappaliban tölti. Hétköznap és hétvégén ez az a hely a lakásunkban, ahol valóban ki tudunk kapcsolódni és lehetőségünk van nagyokat pihenni. A relaxációt fokozhatja, ha asztali lámpák is dekorálják a teret és meleg, lágy fényükkel némi fényt biztosítanak. Egy asztali lámpával nem csak kellemes légkört teremthetünk a nappaliban, hanem egy nyugalmas zugot, sarkot is kialakíthatunk magunknak, ahol csakis egyedül vagyunk, itt teázunk, olvasgatunk, a hobbinknak élünk. Az asztali lámpa mindenképpen fontos szerepet kell, hogy betöltsön, akármilyen célra is használjuk ezt a kis zugot, intim területet.

Asztali lámpa az étkezőben

Nincs is annál kellemesebb, mint egy fárasztó napot követően, egy kellemes vacsorát elkölteni a kedvesünkkel. Egy dizájnos, modern megjelenésű asztali lámpa csak fokozhatja a hangulatunkat, hiszen lágyan világítja meg az étkezőasztalt és megteremti azt a romantikus hangulatot, amelyben kellemesen érezzük magunkat a párunkkal. Egy kerámia asztali lámpa aranyos csillag mintával, tökéletes választás, hiszen hordozható, a lakás bármely pontjára magunkkal vihetjük. Akár még a teraszra is, ha a romantikus hangulatot egy csillagfényes éjszakával tudjuk csak elképzelni. A kis lámpa vagy bármely más asztali lámpa, diszkrét fényt biztosít, ami nem csak a teraszon vagy nem csak az étkezőben jön jól, hanem a hálószobában is.

Asztali lámpa a hálószobában

Elalvás előtt a lehető legkevesebb fényre van már szükségünk. Ezért is elengedhetetlen, hogy a hálószoba éjjeliszekrényén is legyen egy asztali lámpánk, amely nem csak funkciót tölt be, hanem dizájnos megjelenésével szinte belesimul a környezetbe. A hálószoba, a béke és a nyugalom helyszíne. Lefekvés előtt még pihenünk, beszélgetünk, olvasunk az ágyban. Hogy milyen stílusú asztali lámpa mellett döntünk, attól is függ, hogy milyen a hálószobánk kialakítása. A modern hálószoba egy modern, letisztult darabot kíván. A romantikus hangulat megteremtését egy natúr fa alapzatú, virágmintás lámpaernyős asztali lámpa is segítheti. Az absztrakt stílust képviselő hálószobánkat pedig a feltűnő dizájnnal kialakított lámpák egészíthetik ki.

Asztali lámpa az irodában

Előfordul, hogy éjszaka is dolgoznunk kell. Még ha az otthoni irodánkba is választunk asztali lámpát, ne csak annak funkciójára fókuszáljunk a vásárlásnál, hanem a lámpa stílusára, kialakítására is. Nagyon kedveltek a stílusos és egyedi kialakítású LED lámpák, amelyek hatékony és produktív munkavégzést tesznek lehetővé.