Autóeladás online- egyre több az elégedett eladó és vevő

Használt autó vásárlását tervezi? Ugyan a szalonok álomszép járművekkel várják azokat, akik számára nem mindegy, milyen autóval gurulnak az utakra, mégis tény, hogy még mindig sokan választják a használt járművekben rejlő lehetőségeket.

Az ok nem más, mint az anyagiak, ráadásul az autóvásárlás céljából felvett hitelek nem a legnépszerűbbek. Jó hír viszont, hogy a használt autók minden korábbinál szélesebb választékban állnak rendelkezésre, és így mindenki megtalálhatja abban azokat az autókat, amelyek ár és állapot szempontjából is az elvárásoknak megfelelőek lehetnek. A Maxapró csapata arra is igyekszik felhívni a figyelmet, hogy nem csak az online válogatás, hanem a személyes megtekintés során is célszerű szemfülesnek lenni.

Az autókereskedések hátrányai

Az apróhirdetések között gyakran találkozni autókereskedések ajánlataival is. Erről például a képek alapján is meg lehet győződni. Ha szeretnénk az autónkat is beszámíttatni és mihamarabb lebonyolítani a cserét, akkor ezek remek választásnak bizonyulhatnak. A

tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a beszámítás gyakran messze a piaci ár alatt lehetséges. Egyéni preferencia függvénye azonban az, hogy ez mennyire fér bele számunkra.

Magánszemélytől apróhirdetésben

Az apróhirdetések között természetesen bőségesen megtalálhatóak a magánszemélyek hirdetései. Sokan kifejezetten az ilyen ajánlatokat keresik, és kerülnék a kereskedők dörzsöltnek vélt hozzáállását. A hirdető személye azonban még semmit sem mond el

arról, hogy milyen minőséget kaphatunk a pénzünkért. E tekintetben az apróhirdetés szövege és persze a személyes megtekintés a döntőek. Kezdetben szűrjük a találatokat a számunkra releváns feltételek alapján, hiszen így szűkíthetjük azok számát, és saját

dolgunkat könnyíthetjük meg. Az ár sokak számára döntő, de az évjárat, vagy például a még érvényes műszaki hossza sem elhanyagolhatóak. Bár a fényképek sokat elmondanak, de célszerű felkészülni a személyes megtekintésre is.

Megtekintés felkészülten

A használt autóvásárlás kritikus pontja a személyes megtekintés. Vannak, akik azonnal a hibákat keresik és alkudozással indítanak, mások inkább a racionális hozzáállás és az autó átnézése mellett döntenek. Ez utóbbi a jó választás, és amennyire autószerelő

műhely nélkül lehetséges, annyira érdemes a karosszériát, a belső teret, a kormány környékét és persze a motorházat átnézni. Sokat elárul az, miként viselkedik az autó a próbakör során, és a tapasztalt fülek azonnal meghallják, ha valami nem működik optimálisan.

Természetesen így sincs garancia arra, hogy egy-két hónapon belül nem üti fel valami meghibásodás a fejét, de ez tulajdonképpen bármelyik használt autóval előfordulhat. Éppen ezért fontos, hogy a rendelkezésre álló összeget ne maxoljuk ki teljesen, hiszen bizonyos javításokra a vásárlás után akár közvetlenül szükség lehet. Tipikusan ilyen a vezérmű szíj csere, ami a biztonság érdekében nélkülözhetetlen.

Fontos a valóságnak megfelelő hirdetés

A használt autót értékesíteni kívánó saját érdeke az, hogy a valóságnak megfelelő adatokkal és képekkel adja fel apróhirdetését. Ezzel nem csak felesleges eladó-vevő találkozásokat lehet megspórolni, hanem a hirdetés is korrektebbnek tűnik majd. A túlárazott autókon nehéz túladni, de ha az állapotnak, kornak és például a műszakinak megfelelően kerül a vételár megadásra, akkor valószínűleg hamarosan jelentkeznek is az első érdeklődők. A használt autó vásárlása sokak számára hozta már el az álomjárgányt, ám megéri körültekintően választani, minden szempontot figyelembe venni.