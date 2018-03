Állati Extrém show a Richter Flórián Cirkuszban! (hirdetés)

Extrém szórakozás az egész család számára: repülő emberek, motoros halálgömb, lézerember, egzotikus állatok, elképesztő tangó a levegőben, egyedülálló lovasszámok - ez a Richter Flórián Cirkusz! Magyarország leglátványosabb és legizgalmasabb műsorát március 21-25-ig Székesfehérváron is láthatja!

A RICHTER FLÓRIÁN CIRKUSZ FULL ADRENALIN című előadása egy igazi adrenalinnal teli szórakozás az egész család számára, ahol a tradíció és az extrém cirkuszvilág találkozik egymással. Magyarország leglátványosabb és legizgalmasabb cirkusz műsora!

KÖZKÍVÁNATRA visszatér a Brazíliából származó Diorios motoros csoport, akik most egy új világrekordot mutatnak be a nagyérdeműnek. Míg tavaly öt motorral cikáztak a csapat tagjai a 4,5 méter átmérőjű „Halálgömbben”, mostanra még bátrabbá váltak, ugyanis hat motorral fogják a produkciót elvégezni.

FULL ADRENALIN 6 MOTOROSSAL A HALÁLGÖMBBEN!!!

RICHTER FLÓRIÁN Vadonatúj holland frízek és arab telivérek szabad-idomítása nemzetközi nagymesterének keze alatt! A magyar cirkusztörténet egyetlen Monte carlói Ezüst és Arany Bohóc díjasa!

RICHTER KEVIN világrekordot ír! A világhódító magyar lovasszám, a Magyar Posta a világon először 20 lóval látható! Mindez a műfaj történetének legifjabb sztárjával, Richter Kevinnel!



EVERTON- kerékpározás a kupolában! A Brazil vendégművész a világon egyedülálló műsorszámot mutat be, ahol kerékpárjával a cirkusz kupolában felfüggesztett keretben kerékpározik 10 méter magasban.

EGZOTIKUS ÁLLATOK kavalkádja SZANDRÁVAL, cirkuszunk kabalaelefántjával, aki kecses mozdulataival kápráztatja el a közönséget a Richter Flórián Cirkusz porondján!

A NAVAS TESTVÉREK equadori származású világszerte ismert TOP artisták!

Számos Arany és Ezüst díjazottak (2005- ben az Ezüstbohóc díjat hozták el Monte-Carloból) A nagy nevű CIRQUE De SOLEIL sztárjai. A világ leggyorsabb halálkerék artistái!

Produkciójuk a „ halálkerék” amit a legnagyobb halálos bravúrok jellemzik. Szaltózás a halálkeréken 10 méter magasban. Egy igazi full adrenalin feltöltődés!!

SZEBASZTIÁN ÉS KRISZTINA a többszörös cirkusz fesztivál díjas Villámgyors átöltözés mesterei! Több év után újra magyar közönség előtt. A gyors átváltozás amikor Krisztina a közönség előtt varázslatos gyorsasággal vált és bújik egyik kosztümből a másikba, csupán egy esernyő alá, egy lepel, vagy szűk henger mögé rejtőzve.

Műsorszámukat Európa, Amerika, Ausztrália és Ázsia több mint 50 országában láthatta már a nagyérdemű. Egy varázslatos és látványos produkció.



2018 as műsorunk nagy nevettetője Olasz származású, DAVIS VASSALO, Jó humorához nem fér kétség hisz nem csak az európai cirkuszok közönségeit nevetteti és számos díj tulajdonosa, hanem az amerikai közönség kedvence is. A világ legnagyobb cirkuszának a RINGLING BROS sztár bohóca volt a tavalyi évben. Davis nem csak a földön mutat be humoros jeleneteket hanem a levegőben a plafonon járva is! 🙂

Lovas akrobaták újra a Richter Flórián Cirkusz porondján a FLÓRIÁN CSOPORT Richter Angelina és Kevin közreműködésével. Szaltók ,akrobatikus ugrások a vágtázó ló háton. Egy magyaros és modern produkció adrenalinnal töltve!

EGY ADRENALINNAL TELI, JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNOK 2018-AS ELŐADÁSUNKHOZ!!

Richter Flórián

A székesfehérvári előadások dátumai: március 21-25.

Szerda: 18:00

Csütörtök: 18:00

Péntek: 18:00

Szombat: 15:00 és 18:00

Vasárnap: 11:00 és 15:00

Helyszín: Székesfehérvár, Vásártér

Tobábbi infromációk www.richterfloriancirkusz.hu és az instagramon és facebookon.