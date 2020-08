Alkalmazott marketing tanácsadói másoddiploma egy év alatt a Pannon Egyetemen

Érdekli a marketing napi gyakorlata? Tudását és készségeit most olyan marketingszemlélettel és gyakorlati marketingismeretekkel egészítheti ki, mely segítségére lehet jelenlegi munkájában vagy karriertervei megvalósításában. A 2020 szeptemberében újrainduló Alkalmazott marketing posztgraduális képzésen olyan marketingtudás birtokába jut, amelynek a for-profit, az állami és a non-profit szférában is hasznát veszi munkája során.

Az Alkalmazott marketing szakirányú továbbképzés célja, hogy a marketingmunka napi gyakorlatát mutassa be olyan szakemberek számára, akik szakmai tudásukat és készségeiket gyakorlati marketingismeretekkel szeretnék kiegészíteni. Az elmúlt időszak, a gazdaságban végbemenő változások felhívták a figyelmet arra, hogy nem csak a tudás gazdagítása érték, de szemléletük szélesítése is nagyban segítheti a munkavállalókat és a vállalkozókat abban, hogy sikeresen, akár több területen is biztonsággal megállják helyüket a munka világában és könnyen képesek legyenek váltani.

A marketingszemlélet fejlesztése és a gyakorlati tudás megszerzése előnyt jelent az üzleti életben, de kiválóan hasznosítható bármely tevékenységben és pozícióban mind a vállalati, mind az intézményi és az állami szektorban. Hallgatóink a legkülönbözőbb területekről, for-profit cégektől és non-profit intézményekből hozzák szakmai kíváncsiságukat, és képeznek alkotó közösséget egymással, valamint a magas színvonalú elméleti tudással és értékes gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktatóikkal.

“Évek óta szemeztem különböző marketing képzésekkel, de valahogy sosem jött szembe az igazi. Aztán belefutottam a Pannon Egyetem hirdetésébe, és meglepődésemre nem találtam fogást az alkalmazott marketing szakon. Ár/érték arányban messze a legjobb volt. Nem is csalódtam, felkészült tanárokkal, többnyire kis létszámú, gyakorlatorientált órákon sajátítottuk el azt az eredményorientált marketing szemléletet, ami a stratégiaalkotástól a konkrét kampányok levezényléséig a tervezhető és sikeres kommunikáció alapja.” – Szabados Judit, kommunikációs menedzser.

Az Alkalmazott marketing posztgraduális képzés egyik előnye, hogy bármely tudományterületen szerzett alap- vagy mesterszakos (régebben főiskolai vagy egyetemi) diplomára építhető a gazdaságtudományoktól a bölcsészettudományon, informatikán, természettudományon, művészeti, jogi, agrár, de akár sport- vagy társadalomtudományi alapképzettségen keresztül a műszaki tudományokig.

A szakirányú továbbképzés programját a Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézeti Tanszéke dolgozta ki. A tananyag a legújabb trendeket tükrözi, melyre garancia, hogy az oktatásban az üzleti életből meghívott neves szakemberek is részt vesznek.

„Az alkalmazott marketing posztgraduális képzésen végzettek alkalmasak lesznek arra, hogy részt vegyenek a vállalati stratégiai és operatív tervezési folyamatokban. Jártasságot szereznek a marketing eszköztárának, illetve az információs és kommunikációs technikák eszközeinek alkalmazásában, és a marketingmenedzsment-gondolkodás gyakorlatba ültetésében. Találkozhatnak az üzleti kommunikáció során használható tárgyalási technikákkal a gyakorlatban. Megismerik a piackutatási módszereket és azok alkalmazását, továbbá azt is megtudhatják, milyen a jó önmarketing.” – mondta el Dr. Veres Zoltán szakfelelős, a Marketing Intézeti Tanszék vezetője.

A hallgatók számára értéket jelent a képzés rugalmas szerkezete, mely lehetővé teszi, hogy egyéni vagy a munkájuk során felmerülő problémákra koncentráljanak, és egyfajta esettanulmányként közösen találjanak marketingmegoldásokat. Ez a típusú közös munka olyan kapcsolatépítési lehetőségeket is eredményez, melyek szakmailag kiegyensúlyozottabbá teszik a végzett marketing tanácsadókat.

Jelentkezzen Ön is a Pannon Egyetem Alkalmazott marketing posztgraduális képzésére, mélyítse el ismereteit a marketing területén, és szerezzen versenyképes másoddiplomát csupán egy év alatt Veszprémben!

További információ a képzésről: https://www.gtk.uni-pannon.hu/alkalmazott-marketing/